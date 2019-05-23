Сульшер вернется в Норвегию

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" добавил в свою программу на летнее межсезонье товарищеский матч на родине своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Благодаря тому, что "красные дьяволы" напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, миновав квалификацию, у них появилась возможность посетить Норвегию 30 июля.

В этот день подопечные Сульшера сыграют в Осло с "Кристиансунном" — клубом из одноименного города, который является родным для Оле Гуннара.

"Я доволен, что мы сыграем матч против "Кристиансунна". Они из моего родного города в Норвегии, что является бонусом для меня".

"У нас большая поддержка в Скандинавии, и всегда замечательно встретиться с фанатами "Юнайтед" в Норвегии".

"Этот матч будет по-настоящему важен в плане нашей подготовки к новому сезону. Мы хотим хорошо стартовать и с самого начала повести борьбу за высокие цели", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 599

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Последние комментарии:




  1. botan1k 23.05.2019 22:33 # botan1k
    Пусть МЮ и выступает в чемпионате Норвегии, оставайся там. Может быть станете чемпионами, и то это не точно.

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  2. fabio12 23.05.2019 22:33 # fabio12
    Миха, мы все видели!

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  3. beatles-red 23.05.2019 22:23 # beatles-red
    Давно он тренит МС?

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  4. layert 23.05.2019 22:02 # layert
    Заголовок провокационный

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