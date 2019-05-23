Сульшер вернется в Норвегию

"Манчестер Юнайтед" добавил в свою программу на летнее межсезонье товарищеский матч на родине своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Благодаря тому, что "красные дьяволы" напрямую попали в групповой этап Лиги Европы, миновав квалификацию, у них появилась возможность посетить Норвегию 30 июля.



В этот день подопечные Сульшера сыграют в Осло с "Кристиансунном" — клубом из одноименного города, который является родным для Оле Гуннара.



"Я доволен, что мы сыграем матч против "Кристиансунна". Они из моего родного города в Норвегии, что является бонусом для меня".



"У нас большая поддержка в Скандинавии, и всегда замечательно встретиться с фанатами "Юнайтед" в Норвегии".



"Этот матч будет по-настоящему важен в плане нашей подготовки к новому сезону. Мы хотим хорошо стартовать и с самого начала повести борьбу за высокие цели", — сообщил Сульшер официальному веб-сайту "Юнайтед".