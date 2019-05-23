"Ливерпуль" обошел "Сити" по призовым в сезоне 2018/19

Рахим Стерлинг и Виргил Ван Дейк Призовые "Ливерпуля" в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 составили 152.4 миллиона фунтов — больше всех в дивизионе.

И хотя в едва завершившемся сезоне титул достался "Манчестер Сити", "Ливерпуль" был более частым гостем на голубых экранах — на три матча больше по британскому телевидению.

Вообще, "красные" стали самой транслируемой командой Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 — 29 матчей в прямом эфире (далее "Манчестер Юнайтед" — 27).

"Горожане", которых показали по телевизору 26 раз, получили призовых на 151 млн. фунтов. И только одна команда из 20 получила менее 100 млн. фунтов — "Хаддерсфилд" (96.6 млн. фунтов).

Добавим, что эти суммы включают в себя доли от продажи телевизионных прав в Британии и за рубеж, а также от рекламы.

Призовые в сезоне Премьер-Лиги 2018/19


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1546

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  1. fanstevengerrard 23.05.2019 22:41 # fanstevengerrard
    Кололи все трофеи скупили, а на них все равно всем похуй.

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  2. botan1k 23.05.2019 22:38 # botan1k
    двадцатьсем, 27 карл, 20+7, матчей. Сколько ж надо издеватся над зрителями что показать столько матчей скама. Мб ищо и повторы были. Мазохизм чистой воды.

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  3. chebrec 23.05.2019 22:04 # chebrec
    Нампервом и втором местах королевы

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  4. liverpo0ol 23.05.2019 22:00 # liverpo0ol
    ЦАРИ!!!

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  5. jack-willsher 23.05.2019 21:52 # jack-willsher
    не понимаю даунов транслировавшие игры муму. деньги на ветер просто. самый позорный клуб в истории футбола. держались на плаву блягодаря сэр алек рту

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  6. chelsiukpro 23.05.2019 21:45 # chelsiukpro
    Челси молодцы идут следом нагибая других из Лондона!

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  7. martingor 23.05.2019 21:36 # martingor
    КОРОЛИ!

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  8. chr1s8rown 23.05.2019 21:11 # chr1s8rown
    Прайд

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  9. electric 23.05.2019 21:08 # electric
    КНЯЗИ!!!

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