"Ливерпуль" обошел "Сити" по призовым в сезоне 2018/19

Призовые "Ливерпуля" в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 составили 152.4 миллиона фунтов — больше всех в дивизионе.

И хотя в едва завершившемся сезоне титул достался "Манчестер Сити", "Ливерпуль" был более частым гостем на голубых экранах — на три матча больше по британскому телевидению.



Вообще, "красные" стали самой транслируемой командой Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 — 29 матчей в прямом эфире (далее "Манчестер Юнайтед" — 27).



"Горожане", которых показали по телевизору 26 раз, получили призовых на 151 млн. фунтов. И только одна команда из 20 получила менее 100 млн. фунтов — "Хаддерсфилд" (96.6 млн. фунтов).



Добавим, что эти суммы включают в себя доли от продажи телевизионных прав в Британии и за рубеж, а также от рекламы.



