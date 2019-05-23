"Ливерпуль" обошел "Сити" по призовым в сезоне 2018/19
Призовые "Ливерпуля" в сезоне Премьер-Лиги 2018/19 составили 152.4 миллиона фунтов — больше всех в дивизионе.
И хотя в едва завершившемся сезоне титул достался "Манчестер Сити", "Ливерпуль" был более частым гостем на голубых экранах — на три матча больше по британскому телевидению.
Вообще, "красные" стали самой транслируемой командой Премьер-Лиги в сезоне 2018/19 — 29 матчей в прямом эфире (далее "Манчестер Юнайтед" — 27).
"Горожане", которых показали по телевизору 26 раз, получили призовых на 151 млн. фунтов. И только одна команда из 20 получила менее 100 млн. фунтов — "Хаддерсфилд" (96.6 млн. фунтов).
Добавим, что эти суммы включают в себя доли от продажи телевизионных прав в Британии и за рубеж, а также от рекламы.
23.05.2019 21:00
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Кололи все трофеи скупили, а на них все равно всем похуй.
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двадцатьсем, 27 карл, 20+7, матчей. Сколько ж надо издеватся над зрителями что показать столько матчей скама. Мб ищо и повторы были. Мазохизм чистой воды.
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Нампервом и втором местах королевы
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ЦАРИ!!!
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не понимаю даунов транслировавшие игры муму. деньги на ветер просто. самый позорный клуб в истории футбола. держались на плаву блягодаря сэр алек рту
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Челси молодцы идут следом нагибая других из Лондона!
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КОРОЛИ!
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Прайд
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КНЯЗИ!!!
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