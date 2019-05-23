"Юнайтед" интересуется Рабьо и упустил Брандта
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Адриену Рабьо, а раннее упустил Юлиана Брандта.
Ожидается, что грядущим летом "красные дьяволы" значительно обновят свой состав, однако Даниэль Джеймс из "Суонси" и Шон Лонгстафф из "Ньюкасла" — это не совсем те новички, на которых рассчитывают фанаты "Юнайтед".
Издание Manchester Evening News спешит успокоить болельщиков клуба с "Олд Траффорд", утверждая, что "Юнайтед" интересуется и игроками более высокого калибра.
В частности, речь идет о Рабьо, который не имеет игровой практики с декабря из-за отказа подписывать новый контракт с ПСЖ. 24-летний француз покинет "Стад де Франс" свободным агентом и уже выбирает себе новый клуб.
Сообщается, что "Юнайтед" следит за Рабьо еще со времен Луи Ван Галя. Однако в борьбе за Адриена "дьяволы" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала".
Кроме того, на прошлой неделе "Юнайтед" сделал запрос насчет Брандта, однако тот уже практически договорился о переходе из "Байера" в дортмундскую "Боруссию" — накануне этот трансфер стоимостью 22 миллиона фунтов был подтвержден официально. Атакующий полузащитник сборной Германии не захотел менять свое решение в последний момент.
23.05.2019 20:00
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Все ссут на Му-Му
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Сейчас всё лето будем читать: Юнайтед интересуется этим, Юнайтед интересуется тем и т.д.
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