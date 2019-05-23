"Юнайтед" интересуется Рабьо и упустил Брандта

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Адриену Рабьо, а раннее упустил Юлиана Брандта.

Ожидается, что грядущим летом "красные дьяволы" значительно обновят свой состав, однако Даниэль Джеймс из "Суонси" и Шон Лонгстафф из "Ньюкасла" — это не совсем те новички, на которых рассчитывают фанаты "Юнайтед".



Издание Manchester Evening News спешит успокоить болельщиков клуба с "Олд Траффорд", утверждая, что "Юнайтед" интересуется и игроками более высокого калибра.



В частности, речь идет о Рабьо, который не имеет игровой практики с декабря из-за отказа подписывать новый контракт с ПСЖ. 24-летний француз покинет "Стад де Франс" свободным агентом и уже выбирает себе новый клуб.



Сообщается, что "Юнайтед" следит за Рабьо еще со времен Луи Ван Галя. Однако в борьбе за Адриена "дьяволы" рискуют столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала".



Кроме того, на прошлой неделе "Юнайтед" сделал запрос насчет Брандта, однако тот уже практически договорился о переходе из "Байера" в дортмундскую "Боруссию" — накануне этот трансфер стоимостью 22 миллиона фунтов был подтвержден официально. Атакующий полузащитник сборной Германии не захотел менять свое решение в последний момент.