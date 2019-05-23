Гвардиола "не может поверить" в слухи насчет "Ювентуса"

Директор "Манчестер Сити" Альберто Галасси назвал "безосновательными слухами" истории о том, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола собирается уйти в "Ювентус".

Как известно, в данный момент "Ювентус" ищет замену покидающему свой пост Массимилиано Аллегри. На днях в итальянской прессе появились слухи, что Гвардиола уже согласился возглавить чемпионов Серии А, и о сделке может быть официально объявлено 14 июня.



Однако Галасси уверяет, что будущее каталонского тренера связано с "Сити". Лишь на прошлой неделе об этом говорил сам Хосеп, поэтому он шокирован, что его слова не был услышаны.



"Я бы хотел внести ясность насчет историй последних дней и подтвердить то, что сказал Гвардиола во время своей пресс-конференции на прошлой неделе".



"Он хочет остаться в "Манчестер Сити". Кроме того, такой большой клуб, как "Ювентус", не допустил бы утечки подобной информации. Это невозможно, чтобы "Манчестер Сити" ничего не знал об этом, будь оно правдой".



"Эти слухи лишены какого-либо основания. Это невероятно, что медиа подхватили такого рода слухи. Это нелепо. Гвардиола хочет остаться".



"Он огромный профессионал, и он не может поверить, что его слова не были услышаны. Он не хочет уходить. Это все — чистой воды выдумка".



"Я разговаривал с (вице-президентом "Ювентуса") Павелом Недведом сегодня. Я очень давно его знаю, и мы посмеялись над этими слухами. Мы понимаем, насколько это все нелепо", — цитирует Галасси Sky Sports.