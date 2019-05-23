Руни планирует стать тренером, когда закончит играть

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заявил, что планирует начать тренерскую карьеру, когда закончит играть.

В данный момент у 33-летнего Руни самый разгар его второго сезона в МЛС. Уэйн является совместно третьим лучшим бомбардиром лиги, показывая, что его еще рано отправлять на пенсию. Однако экс-капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии уже знает, чем будет заниматься после.



"Тренерской работой. Всю свою жизнь я имею отношение к футболу. Это то, что я люблю и что я знаю, поэтому было бы досадно не попробовать себя на тренерском поприще. Надеюсь, я буду успешен".



"Я видел так много игроков, с которыми я играл и которые обладали такими большими познаниями в футболе, но которые не использовали это. Это досадно".



"Поэтому тренерская работа — это то, что я хочу. Я уже работаю над получением тренерской лицензии. Надеюсь, у меня будет возможность где-нибудь попробовать себя, когда я закончу играть", — цитирует Руни Sky Sports.