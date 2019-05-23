Райт против того, чтобы "Арсенал" продавал Озила

Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт заявил, что он против продажи полузащитника Месута Озила.

На протяжении этого сезона не утихают слухи, что главный тренер "канониров" Унаи Эмери считает зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю Озила обузой для своей команды.



Однако Райт убежден, что отказ от 30-летнего немца был бы шагом назад для "Арсенала". Что касается претензий относительно игры Озила, то Ян предлагает не забывать и о партнерах Яна.



"Я против продажи Месута Озила, потому что Месут Озил — это того рода игрок, которым ты хочешь обладать в своей команде".



"Люди могут говорить, что пожелают, и это нивелирует обвинения насчет того, что он не проявляет себя в том или ином матче. Факт в том, что он достаточно хорош, чтобы проявлять себя в этих матчах".



"По количеству моментов, что Месут Озил создает на регулярной основе, ему нет равных в топ-5 европейских лиг. Что бы ни говорили люди — что он не показывает своей лучшей игры за "Арсенал", или партнеры не используют его моменты — он все равно создает их".



"У меня нет проблем с тем, сколько Месут Озил зарабатывает, потому что в конце концов тебе нужны игроки вокруг него, чтобы он мог показывать свою лучшую игру", — сообщил Райт Daily Mirror.