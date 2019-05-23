Энди Коул ожидает, что "Юнайтед" купит бомбардира
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул ожидает, что грядущим летом клуб с "Олд Траффорд" потратится на бомбардира топ-уровня.
При Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера основным нападающим "красных дьяволов" стал Маркус Рэшфорд, тогда как Ромелу Лукаку, если верить самому бельгийцу и его агенту, задумался об уходе из клуба.
В последние недели ходят упорные слухи об интересе "Юнайтед" к Муссе Дембеле из "Лиона", Пауло Дибале из "Ювентуса" и Роберту Левандовски из "Баварии", и Коул считает, что это неспроста.
"Манчестер Юнайтед" всегда был тем клубом, который покупает центральных нападающих. Такова традиция клуба. Я не представляю себе, что это изменится".
"Они и так крупно потратились на центральных нападающих. Будут ли они покупать еще? Скорее всего, да".
"Потому что тебе нужно забивать голы и забивать их как можно больше, чтобы выиграть чемпионат, чтобы выиграть хоть что-нибудь".
"Поэтому я не был бы удивлен покупкой еще одного центрального нападающего", — сообщил Коул talkSPORT.
23.05.2019 16:00
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Прикольно, когда на фото изображён Дуайт Йорк, а подписано "Энди Коул" и статья про него же. Уахахаха!
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