"Лестер" — главный претендент на Роббена

"Лестер" является фаворитом в борьбе за вингера Арьена Роббена, покидающего "Баварию".

Проведя в Мюнхене последние 10 сезонов, теперь Роббен раздумывает над тем, стоит ли ему продолжать свою игровую карьеру.



35-летний голландец доступен свободным агентом, и Daily Mail утверждает, что под занавес своей карьеры Арьен может вернуться в Англию, где ранее он выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги за три года выступлений за "Челси".



"Завершить карьеру? Это вариант, но я пока не знаю, что произойдет. Непросто принять такое решение. Если я решу продолжать играть, то должен найти подходящее место — не только в плане футбола, но и для своей семьи", — недавно говорил Роббен.



Добавим, что другим претендентом на Арьена считается его бывший клуб ПСВ.