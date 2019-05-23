"Лестер" — главный претендент на Роббена
"Лестер" является фаворитом в борьбе за вингера Арьена Роббена, покидающего "Баварию".
Проведя в Мюнхене последние 10 сезонов, теперь Роббен раздумывает над тем, стоит ли ему продолжать свою игровую карьеру.
35-летний голландец доступен свободным агентом, и Daily Mail утверждает, что под занавес своей карьеры Арьен может вернуться в Англию, где ранее он выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги за три года выступлений за "Челси".
"Завершить карьеру? Это вариант, но я пока не знаю, что произойдет. Непросто принять такое решение. Если я решу продолжать играть, то должен найти подходящее место — не только в плане футбола, но и для своей семьи", — недавно говорил Роббен.
Добавим, что другим претендентом на Арьена считается его бывший клуб ПСВ.
23.05.2019 15:00
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Будет БОМБА)))
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Надо подумать об организме уже,Арьен. Ведь травмы были последние 2 сезона
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у лис самое место старикану под конец карьеры
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Надо будет пшеничного сегодня на хоккей купить
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Звучит бредово
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