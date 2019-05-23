"Лестер" — главный претендент на Роббена

Арьен Роббен "Лестер" является фаворитом в борьбе за вингера Арьена Роббена, покидающего "Баварию".

Проведя в Мюнхене последние 10 сезонов, теперь Роббен раздумывает над тем, стоит ли ему продолжать свою игровую карьеру.

35-летний голландец доступен свободным агентом, и Daily Mail утверждает, что под занавес своей карьеры Арьен может вернуться в Англию, где ранее он выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги за три года выступлений за "Челси".

"Завершить карьеру? Это вариант, но я пока не знаю, что произойдет. Непросто принять такое решение. Если я решу продолжать играть, то должен найти подходящее место — не только в плане футбола, но и для своей семьи", — недавно говорил Роббен.

Добавим, что другим претендентом на Арьена считается его бывший клуб ПСВ.


Метки Бавария, Лестер, Роббен

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1458

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  1. makeewadim 23.05.2019 16:14 # makeewadim
    Будет БОМБА)))

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  2. andrew10 23.05.2019 15:59 # andrew10
    Надо подумать об организме уже,Арьен. Ведь травмы были последние 2 сезона

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  3. martingor 23.05.2019 15:11 # martingor
    у лис самое место старикану под конец карьеры

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  4. mihajlo-fan 23.05.2019 15:09 # mihajlo-fan
    Надо будет пшеничного сегодня на хоккей купить

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  5. best-fanunited 23.05.2019 15:02 # best-fanunited
    Звучит бредово

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