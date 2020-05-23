Зинченко хочет получить новый контракт с "Сити"

Александр Зинченко Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что хочет получить новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги.

Всего лишь год назад будущее Зинченко на "Этихад" было под большим вопросом. Вышедший в Премьер-Лигу "Вулверхэмптон" уже согласовал стоимость Александра, но сам игрок отказался уходить из "Сити".

В первой половине этого сезона Зинченко пришлось запастись терпением, однако его трудолюбие и настрой принесли свои плоды — кампанию 22-летний украинец завершал в качестве основного левого защитника команды Хосепа Гвардиолы, выигрывая конкуренцию у Фабиана Дельфа и Бенжамена Менди.

Александр стал своего рода счастливым талисманом для "горожан" — все 22 матча, включая 14 в этом сезоне, с участием Зинченко завершились победами в рамках Премьер-Лиги. Украинец надеется, что так будет и дальше.

"Это хорошая статистика, и я надеюсь остаться счастливым талисманом для команды в следующем сезоне".

"Я хочу продолжать развивать свою игру. Я чувствую, что готов играть здесь — именно поэтому я пришел сюда, и именно здесь я хочу выступать в будущем".

"Я наслаждаюсь тем временем, что провожу здесь, играя за эту команду. Для меня огромное удовольствие быть частью этого клуба, поэтому давайте посмотрим, получу ли я новый контракт. Надеюсь, мы сможем развить свой успех, и я хочу быть частью этого", — сообщил Зинченко Sport360.

Добавим, что действующий контракты экс-игрока "Уфы" истекает в следующем году, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.


Метки Зинченко, контракты, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. andrew10 23.05.2019 15:57 # andrew10
    Молодчина Саня, так держать. Показал,что парень,чей трансфер обошёлся дешевле, через трудолюбие и усердие, может усадить на банку якобы будущую звезду купленную за более крупную сумму (Менди)

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  2. mihajlo-fan 23.05.2019 15:09 # mihajlo-fan
    Тупо за один год завоевал больше трофеев чем чирарт за всю жизнь

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  3. iceteam 23.05.2019 14:54 # iceteam
    Колбасники козыряют ЛЧ, а где кубок АПЛ у колбасы? правильно, в прошлом веке))

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  4. mancityman 23.05.2019 14:50 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. papka-legend 23.05.2019 14:28 # papka-legend
    чё за металлолом? где кубок ЛЧ?

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  6. mancunia-planet 23.05.2019 14:19 # mancunia-planet
    Самый слабый игрок команды

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  7. martingor 23.05.2019 14:14 # martingor
    хер тебе хер маржовый

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  8. makaku 23.05.2019 14:14 # makaku
    не получит имхо, разве что новый тренер захочет оставить

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  9. slash-lfc 23.05.2019 14:12 # slash-lfc
    Красавец. Уже сейчас можно смело говорить, что будет успешнее Арчавина, если уже не успешнее.

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  10. only--liverpool 23.05.2019 14:05 # only--liverpool
    O
    ФИНАЛОВ
    O

    ехехехехехе

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