Зинченко хочет получить новый контракт с "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что хочет получить новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги.

Всего лишь год назад будущее Зинченко на "Этихад" было под большим вопросом. Вышедший в Премьер-Лигу "Вулверхэмптон" уже согласовал стоимость Александра, но сам игрок отказался уходить из "Сити".



В первой половине этого сезона Зинченко пришлось запастись терпением, однако его трудолюбие и настрой принесли свои плоды — кампанию 22-летний украинец завершал в качестве основного левого защитника команды Хосепа Гвардиолы, выигрывая конкуренцию у Фабиана Дельфа и Бенжамена Менди.



Александр стал своего рода счастливым талисманом для "горожан" — все 22 матча, включая 14 в этом сезоне, с участием Зинченко завершились победами в рамках Премьер-Лиги. Украинец надеется, что так будет и дальше.



"Это хорошая статистика, и я надеюсь остаться счастливым талисманом для команды в следующем сезоне".



"Я хочу продолжать развивать свою игру. Я чувствую, что готов играть здесь — именно поэтому я пришел сюда, и именно здесь я хочу выступать в будущем".



"Я наслаждаюсь тем временем, что провожу здесь, играя за эту команду. Для меня огромное удовольствие быть частью этого клуба, поэтому давайте посмотрим, получу ли я новый контракт. Надеюсь, мы сможем развить свой успех, и я хочу быть частью этого", — сообщил Зинченко Sport360.



Добавим, что действующий контракты экс-игрока "Уфы" истекает в следующем году, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.