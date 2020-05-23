Зинченко хочет получить новый контракт с "Сити"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что хочет получить новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги.
Всего лишь год назад будущее Зинченко на "Этихад" было под большим вопросом. Вышедший в Премьер-Лигу "Вулверхэмптон" уже согласовал стоимость Александра, но сам игрок отказался уходить из "Сити".
В первой половине этого сезона Зинченко пришлось запастись терпением, однако его трудолюбие и настрой принесли свои плоды — кампанию 22-летний украинец завершал в качестве основного левого защитника команды Хосепа Гвардиолы, выигрывая конкуренцию у Фабиана Дельфа и Бенжамена Менди.
Александр стал своего рода счастливым талисманом для "горожан" — все 22 матча, включая 14 в этом сезоне, с участием Зинченко завершились победами в рамках Премьер-Лиги. Украинец надеется, что так будет и дальше.
"Это хорошая статистика, и я надеюсь остаться счастливым талисманом для команды в следующем сезоне".
"Я хочу продолжать развивать свою игру. Я чувствую, что готов играть здесь — именно поэтому я пришел сюда, и именно здесь я хочу выступать в будущем".
"Я наслаждаюсь тем временем, что провожу здесь, играя за эту команду. Для меня огромное удовольствие быть частью этого клуба, поэтому давайте посмотрим, получу ли я новый контракт. Надеюсь, мы сможем развить свой успех, и я хочу быть частью этого", — сообщил Зинченко Sport360.
Добавим, что действующий контракты экс-игрока "Уфы" истекает в следующем году, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
23.05.2019 14:00
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Молодчина Саня, так держать. Показал,что парень,чей трансфер обошёлся дешевле, через трудолюбие и усердие, может усадить на банку якобы будущую звезду купленную за более крупную сумму (Менди)
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Тупо за один год завоевал больше трофеев чем чирарт за всю жизнь
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Колбасники козыряют ЛЧ, а где кубок АПЛ у колбасы? правильно, в прошлом веке))
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КОРОЛИ!!!
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чё за металлолом? где кубок ЛЧ?
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Самый слабый игрок команды
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хер тебе хер маржовый
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не получит имхо, разве что новый тренер захочет оставить
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Красавец. Уже сейчас можно смело говорить, что будет успешнее Арчавина, если уже не успешнее.
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O
ФИНАЛОВ
O
ехехехехехе
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