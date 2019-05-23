Сарри: "Игроки "Челси" устали"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что его команда ощущает себя обессиленной перед финалом Лиги Европы.

Сыграв уже 62 матча в этом сезоне, после заключительного тура Премьер-Лиги "синие" улетели в Соединенные Штаты, чтобы провести товарищескую встречу, которая обернулась тяжелой травмой полузащитника Рубена Лофтус-Чика.



Сейчас "Челси" уже вернулся домой и готовится к финалу против "Арсенала" в Баку в следующую среду. По словам Сарри, его команде очень не хватает свежести — и не только физической.



"Мы финишировали в Премьер-Лиге уставшими, поэтому после матча в Бостоне мы дали игрокам три днях отдыха".



"Сейчас мы восстановились и вовсю работаем. Заключительные три дня мы посвятим, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу".



"Однако непросто подготовиться к очень важному матчу, когда перед этим ты уже сыграл 62 матча. Конечно, игроки устали — и психологически, и физически", — цитирует Сарри Evening Standard.