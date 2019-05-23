Сарри: "Игроки "Челси" устали"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что его команда ощущает себя обессиленной перед финалом Лиги Европы.

Сыграв уже 62 матча в этом сезоне, после заключительного тура Премьер-Лиги "синие" улетели в Соединенные Штаты, чтобы провести товарищескую встречу, которая обернулась тяжелой травмой полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Сейчас "Челси" уже вернулся домой и готовится к финалу против "Арсенала" в Баку в следующую среду. По словам Сарри, его команде очень не хватает свежести — и не только физической.

"Мы финишировали в Премьер-Лиге уставшими, поэтому после матча в Бостоне мы дали игрокам три днях отдыха".

"Сейчас мы восстановились и вовсю работаем. Заключительные три дня мы посвятим, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу".

"Однако непросто подготовиться к очень важному матчу, когда перед этим ты уже сыграл 62 матча. Конечно, игроки устали — и психологически, и физически", — цитирует Сарри Evening Standard.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 13:00

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  1. mancunia-planet 23.05.2019 13:39 # mancunia-planet
    Арсенал нассыт в это ведро
    И позже проиграет шпорам в суперкубке

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  2. mixmaster 23.05.2019 13:37 # mixmaster
    устали от постоянной ебли, гомосеки

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  3. chelsea88 23.05.2019 13:34 # chelsea88
    Значит сольются в финале, cyка(

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  4. chr1s8rown 23.05.2019 13:13 # chr1s8rown
    Пенсы тоже

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  5. electric 23.05.2019 13:09 # electric
    Какого лешего игроки щолсбери устали, а остальные нет?
    Отмазка готова.

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  6. edgarkuznetsov 23.05.2019 13:07 # edgarkuznetsov
    Чувствует, что напихают пару палок

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  7. martingor 23.05.2019 13:04 # martingor
    за кэш который они получают они суки пахать должны совсем охуели

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  8. lampard78 23.05.2019 13:03 # lampard78
    Фаны тоже.

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