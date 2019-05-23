Сарри: "Игроки "Челси" устали"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что его команда ощущает себя обессиленной перед финалом Лиги Европы.
Сыграв уже 62 матча в этом сезоне, после заключительного тура Премьер-Лиги "синие" улетели в Соединенные Штаты, чтобы провести товарищескую встречу, которая обернулась тяжелой травмой полузащитника Рубена Лофтус-Чика.
Сейчас "Челси" уже вернулся домой и готовится к финалу против "Арсенала" в Баку в следующую среду. По словам Сарри, его команде очень не хватает свежести — и не только физической.
"Мы финишировали в Премьер-Лиге уставшими, поэтому после матча в Бостоне мы дали игрокам три днях отдыха".
"Сейчас мы восстановились и вовсю работаем. Заключительные три дня мы посвятим, чтобы как можно лучше подготовиться к финалу".
"Однако непросто подготовиться к очень важному матчу, когда перед этим ты уже сыграл 62 матча. Конечно, игроки устали — и психологически, и физически", — цитирует Сарри Evening Standard.
23.05.2019 13:00
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Арсенал нассыт в это ведро
И позже проиграет шпорам в суперкубке
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устали от постоянной ебли, гомосеки
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Значит сольются в финале, cyка(
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Пенсы тоже
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Какого лешего игроки щолсбери устали, а остальные нет?
Отмазка готова.
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Чувствует, что напихают пару палок
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за кэш который они получают они суки пахать должны совсем охуели
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Фаны тоже.
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