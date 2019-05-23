МЮ в рекордно коротие сроки продал все абонементы на сезон 2019/20
"Манчестер Юнайтед" распродал все 53 тысячи сезонных абонементов на кампанию 2019/20 в рекордно короткие сроки.
Команда Оле Гуннара Сульшера удручающим образом завершила сезон 2018/19, финишировав только на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 32 очках позади чемпиона, и оставшись без путевки в Лигу Чемпионов.
Тем не менее, такого рода спад не оказал негативного влияния на уровень зрительского интереса к "красным дьяволам", которые еще в марте объявили о заморозке цен на абонементы восьмой год подряд.
Как сообщает ESPN, клубу с "Олд Траффорд" потребовалось немногим более двух месяцев, чтобы полностью реализовать все свои сезонные абонементы, что определенно является позитивной новостью и отражает ожидания фанатов в отношении следующей кампании.
23.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
На данный момент в мю нравятся только фанаты и Мактоминей. Остальное сливайте в унитаз
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мазохизм - очень распространенная штука в Англии
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Прямо сейчас МЮ - просто кусок говна. Но нет никаких сомнений, что они сильно изменятся к следующему сезону. Любопытство и надежда - вот двигатель скупки этих билетов. Посмотрим что там Смегол сотворит.
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Ебанатам похуй что смотреть и на кого ходить
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все индусы по скидке скупили
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Вот это бренд
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КОРОЛИ
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почбе на стрижку наскребли молодцы
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Сектанты
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норм скоро развалится помойка
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Внимание, автобус отправляется! Пассажиры, занимайте места, согласно купленным билетам!
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Какие позитивные фанаты
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ахахха. Убогие де***лы, как можна смотреть как играет это дер*мо. Видно на эйфории после матча с Кардиффом раскупили.
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