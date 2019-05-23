МЮ в рекордно коротие сроки продал все абонементы на сезон 2019/20

"Манчестер Юнайтед" распродал все 53 тысячи сезонных абонементов на кампанию 2019/20 в рекордно короткие сроки.

Команда Оле Гуннара Сульшера удручающим образом завершила сезон 2018/19, финишировав только на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 32 очках позади чемпиона, и оставшись без путевки в Лигу Чемпионов.



Тем не менее, такого рода спад не оказал негативного влияния на уровень зрительского интереса к "красным дьяволам", которые еще в марте объявили о заморозке цен на абонементы восьмой год подряд.



Как сообщает ESPN, клубу с "Олд Траффорд" потребовалось немногим более двух месяцев, чтобы полностью реализовать все свои сезонные абонементы, что определенно является позитивной новостью и отражает ожидания фанатов в отношении следующей кампании.