МЮ в рекордно коротие сроки продал все абонементы на сезон 2019/20

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" распродал все 53 тысячи сезонных абонементов на кампанию 2019/20 в рекордно короткие сроки.

Команда Оле Гуннара Сульшера удручающим образом завершила сезон 2018/19, финишировав только на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 32 очках позади чемпиона, и оставшись без путевки в Лигу Чемпионов.

Тем не менее, такого рода спад не оказал негативного влияния на уровень зрительского интереса к "красным дьяволам", которые еще в марте объявили о заморозке цен на абонементы восьмой год подряд.

Как сообщает ESPN, клубу с "Олд Траффорд" потребовалось немногим более двух месяцев, чтобы полностью реализовать все свои сезонные абонементы, что определенно является позитивной новостью и отражает ожидания фанатов в отношении следующей кампании.


Метки Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1465

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 23.05.2019 13:40 # januzaj00
    На данный момент в мю нравятся только фанаты и Мактоминей. Остальное сливайте в унитаз

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  2. pavlix76 23.05.2019 12:55 # pavlix76
    мазохизм - очень распространенная штука в Англии

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  3. lampard78 23.05.2019 12:50 # lampard78
    Прямо сейчас МЮ - просто кусок говна. Но нет никаких сомнений, что они сильно изменятся к следующему сезону. Любопытство и надежда - вот двигатель скупки этих билетов. Посмотрим что там Смегол сотворит.

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  4. liverpool1892est 23.05.2019 12:45 # liverpool1892est
    Ебанатам похуй что смотреть и на кого ходить

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  5. farot 23.05.2019 12:33 # farot
    все индусы по скидке скупили

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  6. mancunia-planet 23.05.2019 12:22 # mancunia-planet
    Вот это бренд

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  7. lexa-arsenal 23.05.2019 12:21 # lexa-arsenal
    КОРОЛИ

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  8. qwertyinho 23.05.2019 12:09 # qwertyinho
    почбе на стрижку наскребли молодцы

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  9. redstyle 23.05.2019 12:09 # redstyle
    Сектанты

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  10. meshuggah 23.05.2019 12:05 # meshuggah
    норм скоро развалится помойка

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  11. vyrentz 23.05.2019 12:02 # vyrentz
    Внимание, автобус отправляется! Пассажиры, занимайте места, согласно купленным билетам!

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  12. ilovemanutd 23.05.2019 12:01 # ilovemanutd
    Какие позитивные фанаты

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  13. botan1k 23.05.2019 12:01 # botan1k
    ахахха. Убогие де***лы, как можна смотреть как играет это дер*мо. Видно на эйфории после матча с Кардиффом раскупили.

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