Директор "Арсенала": "Переговоры с потенциальными новичками уже идут"
Директор "Арсенала" Рауль Санллехи сообщил, что его клуб определился с трансферными целями на грядущее лето и уже вовсю ведет переговоры.
По окончании этого сезона "канониры" проводят из клуба Петра Чеха, Аарона Рэмси и Данни Уэлбека, что лишь увеличивает потребность лондонцев в свежей крови.
По словам Санллехи, "Арсенал" сохраняет привлекательность для больших игроков, поэтому у клуба не должно возникнуть проблем с поисками усиления.
"Я лишь могу сказать, что мы вместе с главным тренером и техническим персоналом очень четко и единодушно определились со своими приоритетными целями".
"Мы уже вышли на рынок, и мы уже разговариваем с людьми, которые могут помочь нам закрыть нужные позиции. У меня очень хорошее предчувствие по этому поводу".
"Все идет хорошо, а образ "Арсенала" в мировом футболе по-прежнему очень силен. Мы являемся топ-клубом мирового масштаба, поэтому мы должны вернуться туда, где нам место — в Лигу Чемпионов".
"Многие игроки, с которыми мы разговариваем, тоже хотят видеть нас в Лиге Чемпионов, но первые впечатления после общения с ними настраивают на весьма позитивный лад".
"Убежден, у нас очень хороший план по укреплению нужных позиций, чтобы стать гораздо сильнее в следующем году и добиться успеха, на который все мы надеемся", — цитирует Санллехи Evening Standard.
23.05.2019 11:00
Просмотров: 1619
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Микспёсик зае6ал уже бегать за мной и тявкать мне вслед. Как моська на слона.
Усыпить его чтоль, да вроде жалко...(
(ответить)
Переговоры с потенциальными ноунэймами из французской Лиги 2 уже идут.
(ответить)
Да-да, переговоры идут. Вы главное абонементы продлевайте.
(ответить)
Все это пустые разговоры, а правда в том, что руководство должно было понимать еще на этапе переговоров с Эмери, что он в состоянии построить лишь очередную Севилью, место которой в АПЛ - ниже четвертого. Этим летом пополнят состав дополнительными околотопами, дабы, так сказать, закрепить достигнутые результаты. Скриньте.
(ответить)
У Арсанала вообще света в конце тоннеля не видно, в следующем сезоне с МЮ за 6 место поборются.
(ответить)
юлька88 тут как тут. под каждой новостью об Арсенале. стопро её попихивает болельщик Арсенала, причем насильно. Вот она от боли и выплекскивает тут свои эмоции. не обращайте внимания) проявите снисходительность - просто посикайте на неё, она этого очень ждет
(ответить)
гпесны только слюни пускают)) курят в сторонке
(ответить)
Деньги нужны для этого,ребята
(ответить)
скорее возвращайтесь в топ 4 лучше уж вы чем синяя помойка вместе с их лизуном безвизом
(ответить)
Снова наберут педиков бесхребетных, чтобы всякие микспесики и реамсы на них дрочили и обмазывались спермаком.
(ответить)
Арсеналу желаю удачно отсосать всем, кроме МЮ в очередном для них сезоне
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий