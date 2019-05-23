Директор "Арсенала": "Переговоры с потенциальными новичками уже идут"

Рауль Санллехи Директор "Арсенала" Рауль Санллехи сообщил, что его клуб определился с трансферными целями на грядущее лето и уже вовсю ведет переговоры.

По окончании этого сезона "канониры" проводят из клуба Петра Чеха, Аарона Рэмси и Данни Уэлбека, что лишь увеличивает потребность лондонцев в свежей крови.

По словам Санллехи, "Арсенал" сохраняет привлекательность для больших игроков, поэтому у клуба не должно возникнуть проблем с поисками усиления.

"Я лишь могу сказать, что мы вместе с главным тренером и техническим персоналом очень четко и единодушно определились со своими приоритетными целями".

"Мы уже вышли на рынок, и мы уже разговариваем с людьми, которые могут помочь нам закрыть нужные позиции. У меня очень хорошее предчувствие по этому поводу".

"Все идет хорошо, а образ "Арсенала" в мировом футболе по-прежнему очень силен. Мы являемся топ-клубом мирового масштаба, поэтому мы должны вернуться туда, где нам место — в Лигу Чемпионов".

"Многие игроки, с которыми мы разговариваем, тоже хотят видеть нас в Лиге Чемпионов, но первые впечатления после общения с ними настраивают на весьма позитивный лад".

"Убежден, у нас очень хороший план по укреплению нужных позиций, чтобы стать гораздо сильнее в следующем году и добиться успеха, на который все мы надеемся", — цитирует Санллехи Evening Standard.


Метки Арсенал, Санллехи, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 23.05.2019 13:36 # chelsea88
    Микспёсик зае6ал уже бегать за мной и тявкать мне вслед. Как моська на слона.
    Усыпить его чтоль, да вроде жалко...(

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  2. ofori-twumasi 23.05.2019 13:23 # ofori-twumasi
    Переговоры с потенциальными ноунэймами из французской Лиги 2 уже идут.

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  3. ashtone 23.05.2019 12:50 # ashtone
    Да-да, переговоры идут. Вы главное абонементы продлевайте.

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  4. vyrentz 23.05.2019 12:06 # vyrentz
    Все это пустые разговоры, а правда в том, что руководство должно было понимать еще на этапе переговоров с Эмери, что он в состоянии построить лишь очередную Севилью, место которой в АПЛ - ниже четвертого. Этим летом пополнят состав дополнительными околотопами, дабы, так сказать, закрепить достигнутые результаты. Скриньте.

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  5. ofori-twumasi 23.05.2019 12:04 # ofori-twumasi
    У Арсанала вообще света в конце тоннеля не видно, в следующем сезоне с МЮ за 6 место поборются.

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  6. mixmaster 23.05.2019 11:43 # mixmaster
    юлька88 тут как тут. под каждой новостью об Арсенале. стопро её попихивает болельщик Арсенала, причем насильно. Вот она от боли и выплекскивает тут свои эмоции. не обращайте внимания) проявите снисходительность - просто посикайте на неё, она этого очень ждет

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  7. gunars 23.05.2019 11:30 # gunars
    гпесны только слюни пускают)) курят в сторонке

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  8. andrew10 23.05.2019 11:29 # andrew10
    Деньги нужны для этого,ребята

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  9. martingor 23.05.2019 11:17 # martingor
    скорее возвращайтесь в топ 4 лучше уж вы чем синяя помойка вместе с их лизуном безвизом

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  10. chelsea88 23.05.2019 11:10 # chelsea88
    Снова наберут педиков бесхребетных, чтобы всякие микспесики и реамсы на них дрочили и обмазывались спермаком.

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  11. sisyazavr 23.05.2019 11:02 # sisyazavr
    Арсеналу желаю удачно отсосать всем, кроме МЮ в очередном для них сезоне

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