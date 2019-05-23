Директор "Арсенала": "Переговоры с потенциальными новичками уже идут"

Директор "Арсенала" Рауль Санллехи сообщил, что его клуб определился с трансферными целями на грядущее лето и уже вовсю ведет переговоры.

По окончании этого сезона "канониры" проводят из клуба Петра Чеха, Аарона Рэмси и Данни Уэлбека, что лишь увеличивает потребность лондонцев в свежей крови.



По словам Санллехи, "Арсенал" сохраняет привлекательность для больших игроков, поэтому у клуба не должно возникнуть проблем с поисками усиления.



"Я лишь могу сказать, что мы вместе с главным тренером и техническим персоналом очень четко и единодушно определились со своими приоритетными целями".



"Мы уже вышли на рынок, и мы уже разговариваем с людьми, которые могут помочь нам закрыть нужные позиции. У меня очень хорошее предчувствие по этому поводу".



"Все идет хорошо, а образ "Арсенала" в мировом футболе по-прежнему очень силен. Мы являемся топ-клубом мирового масштаба, поэтому мы должны вернуться туда, где нам место — в Лигу Чемпионов".



"Многие игроки, с которыми мы разговариваем, тоже хотят видеть нас в Лиге Чемпионов, но первые впечатления после общения с ними настраивают на весьма позитивный лад".



"Убежден, у нас очень хороший план по укреплению нужных позиций, чтобы стать гораздо сильнее в следующем году и добиться успеха, на который все мы надеемся", — цитирует Санллехи Evening Standard.