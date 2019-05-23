"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Муссу Марега

"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за нападающего "Порту" Муссу Марега.

Лишь в прошлом месяце "волки" за 30 миллионов фунтов выкупили права на своего лучшего бомбардира Рауля Хименеса, который в этом сезоне Премьер-Лиги забил 13 голов.



Однако растущие амбиции "Вулверхэмптона" и выход в Лигу Европы заставляют клуб с "Молинью" продолжать работу над усилением состава.



На днях стало известно, что "волки" претендуют на нападающего "Вест Бромвича" Саломона Рондона, а Daily Mirror утверждает, что еще одной целью для прошлогоднего победителя Чемпионшипа является Марега.



В этом сезоне 28-летний малиец забил 21 гол с учетом всех соревнований, чего, правда, "Порту" не хватило, чтобы обойти "Бенфику" в борьбе за португальский титул. Как и Хименес, Мусса может обойтись "волкам" в 30 млн. фунтов.



Среди прочих претендентов на Марега называются "Лестер" и "Вест Хэм", однако в данный момент "волки" обходят своих конкурентов.