Сарри: "Челси" проводит очень хороший сезон"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что это очень хороший сезон для его команды, который все еще может стать замечательным.

Накануне Сарри сообщил, что его будущее на "Стэмфорд Бридж" прояснится после финала Лиги Европы против "Арсенала". Маурицио против того, чтобы о его работе судили по одному матчу и призывает смотреть на сезон целиком.



"Думаю, мы провели очень хороший сезон, в котором у нас было много проблем. Мы в очень плохой манере проиграли два или три матча".



"Но мы финишировали в Премьер-Лиге на третьей позиции. Мы добрались до финала Кубка Лиги — очень сложного соревнования, где нам пришлось играть против "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Ливерпуля". Теперь у нас есть возможность сыграть в финале Лиги Европы".



"Так что это очень хороший сезон. Если мы выиграем, он станет замечательным сезоном. Думаю, этот коллектив заслуживает того, чтобы позволить ему продолжать прогрессировать вместе".



"Я не знаю, что там насчет критики со стороны фанатов и медиа. Вероятно, одно является следствием другого. Я не знаю, что сказать или сделать. Я лишь могу работать. Я лишь могу стараться улучшать свою команду. Я лишь могу стараться играть лучше и выигрывать больше матчей. Я не знаю, что я могу еще".



"Конечно, нам нужно становиться лучше. Я не могу ничего сказать о работе на трансферном рынке, мое будущее — финал. В данный момент я не могу рассуждать о следующем сезоне или больше. Я думаю лишь о финале, потому что он очень важен для нашего коллектива".



"Если ситуация такова, что обо мне будут судить по одному этому матчу, то я хочу уйти немедленно. Нельзя работать 10 месяцев, чтобы затем все решилось для тебя за 90 минут. Это не есть правильно. Ты лишь доволен моей работой, либо нет", — цитирует Сарри Evening Standard.