"Интер" сделает предложение о покупке Лукаку

"Интер" собирается сделать предложение о покупке нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, как только оформит отношения с экс-главным тренером "Челси" Антонио Конте.

По информации The Times, Конте сменит Лучано Спаллетти на тренером мостике "Интера" после заключительного матча сезона — против "Эмполи" в воскресенье.



Возглавив "Интер", Конте первым делом постарается сделать то, что в свое время ему не удалось в "Челси" — купить Лукаку. В 2017 году Антонио пытался переманить Ромелу, но тот предпочел сменить "Эвертон" на "Юнайтед".



В этом сезоне Лукаку забил только 15 голов — и ни одного в восьми заключительных матчах. При Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера Ромелу даже лишился статуса основного центрального нападающего команды, открыто заговорив о возможном отъезде из клуба.



Сообщается, что "Юнайтед" не собирается стоять на пути у 26-летнего бельгийца. "Дьяволам" лишь важно вернуть свои 75 миллионов фунтов, которые были инвестированы в Лукаку два года назад.