"Интер" сделает предложение о покупке Лукаку
"Интер" собирается сделать предложение о покупке нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, как только оформит отношения с экс-главным тренером "Челси" Антонио Конте.
По информации The Times, Конте сменит Лучано Спаллетти на тренером мостике "Интера" после заключительного матча сезона — против "Эмполи" в воскресенье.
Возглавив "Интер", Конте первым делом постарается сделать то, что в свое время ему не удалось в "Челси" — купить Лукаку. В 2017 году Антонио пытался переманить Ромелу, но тот предпочел сменить "Эвертон" на "Юнайтед".
В этом сезоне Лукаку забил только 15 голов — и ни одного в восьми заключительных матчах. При Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера Ромелу даже лишился статуса основного центрального нападающего команды, открыто заговорив о возможном отъезде из клуба.
Сообщается, что "Юнайтед" не собирается стоять на пути у 26-летнего бельгийца. "Дьяволам" лишь важно вернуть свои 75 миллионов фунтов, которые были инвестированы в Лукаку два года назад.
23.05.2019 07:00
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