"Юнайтед" хочет создать трансферный комитет
"Манчестер Юнайтед" решил собрать трансферный комитет из бывших игроков, чтобы определять селекционную политику клуба.
Как известно, похожий орган — трансферный комитет — давно существует в "Ливерпуле". Главный тренер Юрген Клопп, спортивный директор Майкл Эдвардс, глава скаутской службы Дэйв Фоллоуз и тренер вратарей Джон Ахтерберг совместно принимают решения по поводу потенциальных новичков.
Но если в "Ливерпуле" это дело доверено профессионалам своего дела, то в "Юнайтед" решили положиться на чутье бывших игроков, сообщает Daily Mail.
В трансферный комитет, который будет аккомпанировать главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру, могут войти Даррен Флетчер, Рио Фердинанд и Ники Батт, возглавляющий академию "Юнайтед".
С помощью новой модели "дьяволы" надеются избавиться от репутации клуба, который неоправданно сорит деньгами, покупая переоцененных игроков и предлагая чересчур раздутые контракты. "Юнайтед" хочет переключиться на приглашение молодых талантов, которые голодны и готовы упорно трудиться.
23.05.2019 06:00
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Последние комментарии:
первые шаги младенца, утю-тю-тю-тю
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Скам хочет все свои проблемы решить за два месяца и в следующем сезоне бороться за апл, но понимают что на выход из кризиса потребуется 10 лет
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в Челси тоже нужно такой комитет организовать...
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Дошло все же до руководства МЮ...но положится на бывших футболистов это тоже безумие
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МЮ решил положиться на чутье)))
И сколько раз это чутье не подводило?
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