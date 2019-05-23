"Юнайтед" хочет создать трансферный комитет

Рио Фердинанд и Даррен Флетчер "Манчестер Юнайтед" решил собрать трансферный комитет из бывших игроков, чтобы определять селекционную политику клуба.

Как известно, похожий орган — трансферный комитет — давно существует в "Ливерпуле". Главный тренер Юрген Клопп, спортивный директор Майкл Эдвардс, глава скаутской службы Дэйв Фоллоуз и тренер вратарей Джон Ахтерберг совместно принимают решения по поводу потенциальных новичков.

Но если в "Ливерпуле" это дело доверено профессионалам своего дела, то в "Юнайтед" решили положиться на чутье бывших игроков, сообщает Daily Mail.

В трансферный комитет, который будет аккомпанировать главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру, могут войти Даррен Флетчер, Рио Фердинанд и Ники Батт, возглавляющий академию "Юнайтед".

С помощью новой модели "дьяволы" надеются избавиться от репутации клуба, который неоправданно сорит деньгами, покупая переоцененных игроков и предлагая чересчур раздутые контракты. "Юнайтед" хочет переключиться на приглашение молодых талантов, которые голодны и готовы упорно трудиться.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 06:00

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  1. papka-legend 23.05.2019 07:14 # papka-legend
    первые шаги младенца, утю-тю-тю-тю

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  2. serg34 23.05.2019 07:12 # serg34
    Скам хочет все свои проблемы решить за два месяца и в следующем сезоне бороться за апл, но понимают что на выход из кризиса потребуется 10 лет

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  3. cezar 23.05.2019 07:07 # cezar
    в Челси тоже нужно такой комитет организовать...

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  4. lfcfanforever 23.05.2019 06:32 # lfcfanforever
    Дошло все же до руководства МЮ...но положится на бывших футболистов это тоже безумие

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  5. januzaj00 23.05.2019 06:03 # januzaj00
    МЮ решил положиться на чутье)))
    И сколько раз это чутье не подводило?

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