"Юнайтед" хочет создать трансферный комитет

"Манчестер Юнайтед" решил собрать трансферный комитет из бывших игроков, чтобы определять селекционную политику клуба.

Как известно, похожий орган — трансферный комитет — давно существует в "Ливерпуле". Главный тренер Юрген Клопп, спортивный директор Майкл Эдвардс, глава скаутской службы Дэйв Фоллоуз и тренер вратарей Джон Ахтерберг совместно принимают решения по поводу потенциальных новичков.



Но если в "Ливерпуле" это дело доверено профессионалам своего дела, то в "Юнайтед" решили положиться на чутье бывших игроков, сообщает Daily Mail.



В трансферный комитет, который будет аккомпанировать главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру, могут войти Даррен Флетчер, Рио Фердинанд и Ники Батт, возглавляющий академию "Юнайтед".



С помощью новой модели "дьяволы" надеются избавиться от репутации клуба, который неоправданно сорит деньгами, покупая переоцененных игроков и предлагая чересчур раздутые контракты. "Юнайтед" хочет переключиться на приглашение молодых талантов, которые голодны и готовы упорно трудиться.