Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" придется заплатить 70 миллионов фунтов за Аарона Ван-Биссаку. "Манчестер Сити" близок к покупке Жоау Канселу. Джон Терри может возглавить "Мидлсбро". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером 31-летнего полузащитника Ивана Ракитича, однако "Барселона" хочет за своего игрока 48 миллионов фунтов (Record)



"Кристал Пэлас" установил цену в 70 млн. фунтов за правого защитника Аарона Ван-Биссаку, приобрести которого хочет "Юнайтед". (The Independent)



"Юнайтед" завершил интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, за которого была затребована сумма в 90 млн. фунтов. (ESPN)



"Юнайтед" все ближе к продаже своего голкипера Давида Де Хеа, который отклонил очередное предложение клуба о новом контракте. (The Sun)



"Юнайтед" обсуждает покупку нападающего "Флуминенсе" Педро за 22 млн. фунтов. (Globo Esporte)



"Манчестер Сити" близок к покупке крайнего защитника "Ювентуса" Жоау Канселу за 53 млн. фунтов. (Record)



"Атлетико" и "Наполи" заинтересованы в защитнике "Тоттенхэма" Киране Триппьере. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" предложил 10 млн. фунтов за 18-летнего вингера "Лидса" Джека Кларка. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за нападающего "Порту" Муссу Марега, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Бернли" готов заплатить рекордные для своего клуба 15 млн. фунтов за защитника "Вест Бромвича" Крейга Доусона. (The Sun)



"Борнмут" открыт к предложениям насчет вингера Джордона Айба. (Daily Mirror)



Новый рулевой "Брайтона" Грэм Поттер хочет арендовать у "Челси" юного Риса Джеймса. (The Sun)



Другое



18-летний внук Сэма Эллардайса стал игроком "Оксфорда". (Daily Mail)



"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)



Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри ведет переговоры о своем назначении рулевым "Мидлсбро". (talkSPORT)



Экс-наставник "Фулхэма" Славиша Йоканович пройдет собеседование в "Мидлсбро". (Sky Sports)



"Юнайтед" уволил тренера резервной команды Рики Сбрагиа. (The Telegraph)



ФИФА отказалась от своих планов по увеличению количества участников ЧМ-2022 с 32 до 48 команд. (BBC)



Финал Лиги Европы в Баку может пройти с тысячами пустых мест на стадионе. (The Times)



Своими 22 голами в этом сезоне Премьер-Лиги нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг принес "Арсеналу" 19 из 70 очков команды. (Daily Mail)