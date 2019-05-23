Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" придется заплатить 70 миллионов фунтов за Аарона Ван-Биссаку. "Манчестер Сити" близок к покупке Жоау Канселу. Джон Терри может возглавить "Мидлсбро". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером 31-летнего полузащитника Ивана Ракитича, однако "Барселона" хочет за своего игрока 48 миллионов фунтов (Record)
"Кристал Пэлас" установил цену в 70 млн. фунтов за правого защитника Аарона Ван-Биссаку, приобрести которого хочет "Юнайтед". (The Independent)
"Юнайтед" завершил интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, за которого была затребована сумма в 90 млн. фунтов. (ESPN)
"Юнайтед" все ближе к продаже своего голкипера Давида Де Хеа, который отклонил очередное предложение клуба о новом контракте. (The Sun)
"Юнайтед" обсуждает покупку нападающего "Флуминенсе" Педро за 22 млн. фунтов. (Globo Esporte)
"Манчестер Сити" близок к покупке крайнего защитника "Ювентуса" Жоау Канселу за 53 млн. фунтов. (Record)
"Атлетико" и "Наполи" заинтересованы в защитнике "Тоттенхэма" Киране Триппьере. (Daily Mirror)
"Тоттенхэм" предложил 10 млн. фунтов за 18-летнего вингера "Лидса" Джека Кларка. (Daily Mail)
"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за нападающего "Порту" Муссу Марега, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Бернли" готов заплатить рекордные для своего клуба 15 млн. фунтов за защитника "Вест Бромвича" Крейга Доусона. (The Sun)
"Борнмут" открыт к предложениям насчет вингера Джордона Айба. (Daily Mirror)
Новый рулевой "Брайтона" Грэм Поттер хочет арендовать у "Челси" юного Риса Джеймса. (The Sun)
Другое
18-летний внук Сэма Эллардайса стал игроком "Оксфорда". (Daily Mail)
"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)
Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри ведет переговоры о своем назначении рулевым "Мидлсбро". (talkSPORT)
Экс-наставник "Фулхэма" Славиша Йоканович пройдет собеседование в "Мидлсбро". (Sky Sports)
"Юнайтед" уволил тренера резервной команды Рики Сбрагиа. (The Telegraph)
ФИФА отказалась от своих планов по увеличению количества участников ЧМ-2022 с 32 до 48 команд. (BBC)
Финал Лиги Европы в Баку может пройти с тысячами пустых мест на стадионе. (The Times)
Своими 22 голами в этом сезоне Премьер-Лиги нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг принес "Арсеналу" 19 из 70 очков команды. (Daily Mail)
23.05.2019 05:55
Просмотров: 2623
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)
Мрази. Всех расстрелять.
(ответить)
"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)
Голосование будет анонимным - каждый игрок по очереди будет заходить в толчок, садится на унитаз и ставить подпись на рулоне туалетной бумаги. Для их удобства, на голосование приглашен легенда прогрева унитазов - Джон Терри.
(ответить)
"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/70940/
Ехехехехехехехе нормально так решают тренерский вопрос
(ответить)
"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)
Хазард уволит Сарри и уедет в Мадрид:)
(ответить)
Не новости а полный бред!!!
(ответить)
"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/70940/
(ответить)
По данным итальянского журналиста Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист провел встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, на которой стороны обсудили возможное сотрудничество. Сообщается, что Пеп подпишет четырехлетнее соглашение с "Ювентусом" и с нового сезона будет руководить "старой сеньорой". Главным фактором для руководства "Ювентуса" в пользу Гвардиолы стало его желание выиграть Лигу чемпионов.
Ахахахах
(ответить)
Всех нужных и ненужных сватывают в помойку, в оконцове купят очередного далота с фредом
http://fapl.ru/posts/70927/?c=1#c6898713
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=z1fq7rYhE_Q
апгрейдил ниссан скайлайн и вышел из гаража
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий