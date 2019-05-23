Светская хроника за четверг

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" придется заплатить 70 миллионов фунтов за Аарона Ван-Биссаку. "Манчестер Сити" близок к покупке Жоау Канселу. Джон Терри может возглавить "Мидлсбро". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером 31-летнего полузащитника Ивана Ракитича, однако "Барселона" хочет за своего игрока 48 миллионов фунтов (Record)

"Кристал Пэлас" установил цену в 70 млн. фунтов за правого защитника Аарона Ван-Биссаку, приобрести которого хочет "Юнайтед". (The Independent)

"Юнайтед" завершил интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, за которого была затребована сумма в 90 млн. фунтов. (ESPN)

"Юнайтед" все ближе к продаже своего голкипера Давида Де Хеа, который отклонил очередное предложение клуба о новом контракте. (The Sun)

"Юнайтед" обсуждает покупку нападающего "Флуминенсе" Педро за 22 млн. фунтов. (Globo Esporte)

"Манчестер Сити" близок к покупке крайнего защитника "Ювентуса" Жоау Канселу за 53 млн. фунтов. (Record)

"Атлетико" и "Наполи" заинтересованы в защитнике "Тоттенхэма" Киране Триппьере. (Daily Mirror)

"Тоттенхэм" предложил 10 млн. фунтов за 18-летнего вингера "Лидса" Джека Кларка. (Daily Mail)

"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за нападающего "Порту" Муссу Марега, оцениваемого в 30 млн. фунтов. (Daily Mirror)

"Бернли" готов заплатить рекордные для своего клуба 15 млн. фунтов за защитника "Вест Бромвича" Крейга Доусона. (The Sun)

"Борнмут" открыт к предложениям насчет вингера Джордона Айба. (Daily Mirror)

Новый рулевой "Брайтона" Грэм Поттер хочет арендовать у "Челси" юного Риса Джеймса. (The Sun)

Другое

18-летний внук Сэма Эллардайса стал игроком "Оксфорда". (Daily Mail)

"Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри ведет переговоры о своем назначении рулевым "Мидлсбро". (talkSPORT)

Экс-наставник "Фулхэма" Славиша Йоканович пройдет собеседование в "Мидлсбро". (Sky Sports)

"Юнайтед" уволил тренера резервной команды Рики Сбрагиа. (The Telegraph)

ФИФА отказалась от своих планов по увеличению количества участников ЧМ-2022 с 32 до 48 команд. (BBC)

Финал Лиги Европы в Баку может пройти с тысячами пустых мест на стадионе. (The Times)

Своими 22 голами в этом сезоне Премьер-Лиги нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг принес "Арсеналу" 19 из 70 очков команды. (Daily Mail)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2019 05:55

Количество просмотров Просмотров: 2623

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. papka-legend 23.05.2019 07:19 # papka-legend
    "Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)

    Мрази. Всех расстрелять.

    (ответить)

  2. mrjingles 23.05.2019 07:16 # mrjingles
    "Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)

    Голосование будет анонимным - каждый игрок по очереди будет заходить в толчок, садится на унитаз и ставить подпись на рулоне туалетной бумаги. Для их удобства, на голосование приглашен легенда прогрева унитазов - Джон Терри.

    (ответить)

  3. chebrec 23.05.2019 07:08 # chebrec
    "Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)

    Источник: http://fapl.ru/posts/70940/

    Ехехехехехехехе нормально так решают тренерский вопрос

    (ответить)

  4. alexomck 23.05.2019 07:01 # alexomck
    "Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)

    Хазард уволит Сарри и уедет в Мадрид:)

    (ответить)

  5. chelsiukpro 23.05.2019 06:52 # chelsiukpro
    Не новости а полный бред!!!

    (ответить)

  6. fanstevengerrard 23.05.2019 06:31 # fanstevengerrard
    "Челси" устроит голосование среди авторитетных игроков в раздевалке насчет того, оставить ли клубу Маурицио Сарри на тренерском мостике. (Daily Mail)

    Источник: http://fapl.ru/posts/70940/

    (ответить)

  7. iskander8sg 23.05.2019 06:20 # iskander8sg
    По данным итальянского журналиста Radio Sportiva Федерико Дженнарелли, испанский специалист провел встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, на которой стороны обсудили возможное сотрудничество. Сообщается, что Пеп подпишет четырехлетнее соглашение с "Ювентусом" и с нового сезона будет руководить "старой сеньорой". Главным фактором для руководства "Ювентуса" в пользу Гвардиолы стало его желание выиграть Лигу чемпионов.

    Ахахахах

    (ответить)

  8. tigerpool 23.05.2019 06:07 # tigerpool
    Всех нужных и ненужных сватывают в помойку, в оконцове купят очередного далота с фредом

    http://fapl.ru/posts/70927/?c=1#c6898713

    (ответить)

  9. liverpo0ol 23.05.2019 05:58 # liverpo0ol
    https://www.youtube.com/watch?v=z1fq7rYhE_Q

    апгрейдил ниссан скайлайн и вышел из гаража

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: