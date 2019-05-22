Пулишич советовался с Обамеянгом насчет перехода в "Челси"

Новичок "Челси" Кристиан Пулишич признался, что консультировался у нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга насчет переезда в Премьер-Лигу.

Если "синим" так и не удастся отменить или отсрочить свой трансферный запрет, Пулишич, чей трансфер стоимостью 58 миллионов фунтов был оформлен еще в январе, останется их единственным новичком в преддверии следующего сезона.



На решение 20-летнего американца отправиться в "Челси" повлиял Обамеянг, с которым они вместе выступали за дортмундскую "Боруссию" до отъезда Пьер-Эмерика в Лондон в январе 2018. Бывший одноклубник является большим авторитетом для Кристиана.



"Когда у меня появилась возможность отправиться в "Челси", я связался с ним. И хотя Пьер-Эмерик уже выступал за "Арсенал" на тот момент, мы оставались на связи. Я регулярно разговаривал с ним после его отъезда".



"Я спрашивал его про жизнь в Лондоне и тому подобные вещи. Он своего рода любитель мегаполисов, как вы знаете, и он рассказал мне о кое-каких местах".



"У нас с ним были очень хорошие отношения в период совместных выступлений в Дортмунде. Он уже вовсю играл, когда я только пробился в первую команду, и мы составили славную связку на поле".



"Он многому меня научил, и я благодарен ему за это. Он очень скромный парень, хотя люди, возможно, этого не осознают".



"Он был значительно старше меня, но взял меня под свое крыло. Не все возрастные игроки столь дружелюбно принимают молодых парней".



"Но он был очень добр ко мне, и я всегда мог к нему обратиться. Он очень мне помог, и я всегда буду благодарен ему за это", — сообщил Пулишич Evening Standard.