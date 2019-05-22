Кевин Строман предложен "Юнайтед" и "Эвертону"
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" получили предложение взять полузащитника "Марселя" Кевина Стротмана в аренду.
В прошлом Стротмана уже неоднократно связывали с переходом в "Юнайтед" — и при Дэвиде Мойесе, и при Луи Ван Гале в качестве главного тренера.
То, что не удалось своим предшественникам, может сделать нынешний рулевой "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер, сообщает Sky Sports.
"Марсель" приобрел Кевина лишь прошлым летом у "Ромы" за 23 миллиона фунтов. И хотя сам 29-летний голландец был не так уж плох, его команда неудачно выступала в этом сезоне и за тур до конца занимает только шестое место в Лиге 1.
Разочаровывающий сезон и непопадание в Лигу Чемпионов заставляют "Марсель" поработать над сокращением расходной статьи. Учитывая это, французский клуб решил на время отпустить Стротмана.
Возможность арендовать Кевина на сезон 2019/20 также была предложена "Эвертону", для которого усиление позиции центрального полузащитника является одним из приоритетов на летнее трансферное окно.
22.05.2019 22:00
Просмотров: 495
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ахахах, да он колени хоть залечил. Инвалидов в МЮ достаточно, спасибо нет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий