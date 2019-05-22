Ван Перси: "Арсенал" может стать претендентом на титул"

Бывший нападающий "Арсенала" Робин Ван Перси уверен, что "канониры" могут стать претендентом на титул Премьер-Лиги.

Сбавив в последние недели сезона из-за отвлеченности на Лигу Европы, в Премьер-Лиге "Арсенал" финишировал только на пятой позиции, в 28 очках позади чемпиона. Однако Робин верит, что это может быстро измениться.



"Конечно, они могут стать претендентом на титул, потому что они уже очень близки. Они близки так много лет".



"Все происходит периодами. Сейчас доминирует "Манчестер Сити", они выступают невероятным образом. Выиграть два титула подряд — это очень особенное достижение, которое показывает, насколько классной командой они являются".



"Однако эта фаза может закончиться. Возможно, Пеп Гвардиола уйдет в следующем году, и это как-нибудь повлияет на клуб. Возможно, лидерство перехватит "Ливерпуль" и будет доминировать следующие несколько лет".



"Но я надеюсь и желаю "Арсеналу" всех успехов в борьбе за титул. Я знаю, насколько это сложно", — сообщил Ван Перси BBC.



Также Робин дал свой прогноз на финал Лиги Европы, в котором "канониры" сразятся с "Челси".



"Лично я думаю, что у "Арсенала" есть преимущество. Они немного лучше. Но у "Челси" есть Эден Азар, и он очень особенный игрок — он может что-нибудь изобразить в любой момент", — добавил Ван Перси.