Клубы Премьер-Лиги выстроились в очередь на Харри Уилсона

Харри Уилсон "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Брайтон" проявляют интерес к молодому вингеру Ливерпуля" Харри Уилсону.

Как известно, этот сезон 22-летний Уилсон проводит в "Дерби" на правах аренды. В ближайший понедельник Харри постарается помочь "баранам" в финале плей-офф Чемпионшипа против "Астон Виллы".

В 52 матчах за "Дерби" Уилсон забил 18 голов, что не оставили без внимания некоторые клубы Премьер-Лиги. Естественно, "бараны" тоже собираются побороться за Харри, если оформят повышение в классе.

По информации Sky Sports, еще одним претендентом на игрока сборной Уэльса может стать "Кристал Пэлас", над которым нависла угроза лишиться Уилфрида Захи.

Однако английскими клубами интерес к Уилсону не ограничивается. Видеть Харри у себя хотят немецкие "Аугсбург", "Герта", "Айнтрахт", а также отдельные представители испанской Ла Лиги.

Sky Sports добавляет, что сумма порядка 25 миллионов фунтов убедит "Ливерпуль" попрощаться с талантливым игроком.


Метки Дерби, Ливерпуль, Уилсон

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 20:15

Количество просмотров Просмотров: 624

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shinigami 22.05.2019 20:29 # shinigami
    Такой и самим нужен.

    (ответить)

  2. only--liverpool 22.05.2019 20:27 # only--liverpool
    Пока рано продавать. Пусть в аренде у баранов еще мясом обрастет.

    (ответить)

  3. mancunia-planet 22.05.2019 20:27 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: