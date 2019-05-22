Клубы Премьер-Лиги выстроились в очередь на Харри Уилсона
"Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Брайтон" проявляют интерес к молодому вингеру Ливерпуля" Харри Уилсону.
Как известно, этот сезон 22-летний Уилсон проводит в "Дерби" на правах аренды. В ближайший понедельник Харри постарается помочь "баранам" в финале плей-офф Чемпионшипа против "Астон Виллы".
В 52 матчах за "Дерби" Уилсон забил 18 голов, что не оставили без внимания некоторые клубы Премьер-Лиги. Естественно, "бараны" тоже собираются побороться за Харри, если оформят повышение в классе.
По информации Sky Sports, еще одним претендентом на игрока сборной Уэльса может стать "Кристал Пэлас", над которым нависла угроза лишиться Уилфрида Захи.
Однако английскими клубами интерес к Уилсону не ограничивается. Видеть Харри у себя хотят немецкие "Аугсбург", "Герта", "Айнтрахт", а также отдельные представители испанской Ла Лиги.
Sky Sports добавляет, что сумма порядка 25 миллионов фунтов убедит "Ливерпуль" попрощаться с талантливым игроком.
22.05.2019 20:15
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Такой и самим нужен.
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Пока рано продавать. Пусть в аренде у баранов еще мясом обрастет.
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удачи
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