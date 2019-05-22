Сарри обсудит свое будущее после финала Лиги Европы

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что обсудит свое будущее в клубе после финала Лиги Европы против "Арсенала".

В последние дни не утихают слухи о том, что Сарри стал целью для "Ювентуса". Однако Маурицио пока не контактировал с другими клубами и сперва хочет завершить этот сезон.



"Мое будущее — это среда. В данный момент я могу думать лишь о финале".



"У меня остается еще два года по контракту здесь. К данному моменту я не контактировал с каким-либо другим клубом".



"Я должен поговорить со своим клубом после финала. Я хочу знать, довольны они мной или нет".



"Мне очень нравится Премьер-Лига. В данный момент это самое важное соревнование в мире. Здесь очень интересно, но сейчас нужно думать только о финале", — цитирует Сарри Sky Sports.