Сарри обсудит свое будущее после финала Лиги Европы
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сообщил, что обсудит свое будущее в клубе после финала Лиги Европы против "Арсенала".
В последние дни не утихают слухи о том, что Сарри стал целью для "Ювентуса". Однако Маурицио пока не контактировал с другими клубами и сперва хочет завершить этот сезон.
"Мое будущее — это среда. В данный момент я могу думать лишь о финале".
"У меня остается еще два года по контракту здесь. К данному моменту я не контактировал с каким-либо другим клубом".
"Я должен поговорить со своим клубом после финала. Я хочу знать, довольны они мной или нет".
"Мне очень нравится Премьер-Лига. В данный момент это самое важное соревнование в мире. Здесь очень интересно, но сейчас нужно думать только о финале", — цитирует Сарри Sky Sports.
22.05.2019 19:00
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