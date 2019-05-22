Кабальеро продлил контракт с "Челси"

Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро продлил свой контракт с лондонским клубом на следующий сезон.

На протяжении двух последних лет опытный аргентинец исполнял роль дублера — сперва для Тибо Куртуа, а затем для Кепы Аррисабалаги.



За эти два года 37-летний Кабалеро принял участие в 22 матчах, включая девять в этом сезоне. Вилли также должен был выйти на серию пенальти в финале Кубка Лиги против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" в феврале, но Аррисабалага не позволил ему этого сделать.



На "Стэмфорд Бридж" довольны тем, как Кабальеро справляется со своими обязанностями, а потому решили оставить ветерана, которого недавно связывали с переходом в "Вест Хэм".



"Я очень счастлив продлить свой контракт с "Челси". Надеюсь, мы сможем получить удовольствие от следующего сезона и достичь многих целей. Мне было очень легко решиться на то, чтобы продлить свое пребывание здесь", — сообщил Кабальеро.