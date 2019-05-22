Кабальеро продлил контракт с "Челси"

Вилли Кабальеро Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро продлил свой контракт с лондонским клубом на следующий сезон.

На протяжении двух последних лет опытный аргентинец исполнял роль дублера — сперва для Тибо Куртуа, а затем для Кепы Аррисабалаги.

За эти два года 37-летний Кабалеро принял участие в 22 матчах, включая девять в этом сезоне. Вилли также должен был выйти на серию пенальти в финале Кубка Лиги против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" в феврале, но Аррисабалага не позволил ему этого сделать.

На "Стэмфорд Бридж" довольны тем, как Кабальеро справляется со своими обязанностями, а потому решили оставить ветерана, которого недавно связывали с переходом в "Вест Хэм".

"Я очень счастлив продлить свой контракт с "Челси". Надеюсь, мы сможем получить удовольствие от следующего сезона и достичь многих целей. Мне было очень легко решиться на то, чтобы продлить свое пребывание здесь", — сообщил Кабальеро.


Метки Кабальеро, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 18:00

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  1. osivori 22.05.2019 18:28 # osivori
    хороший парень, не ноет, воспитанный, скромный, да и воротчик надежный, удачи ему, эххххх когда длинноносый начал хвостом крутить, сразу надо было вилли в старт, было бы гораздо лучше чем с дыркой

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  2. lupus-gray 22.05.2019 18:19 # lupus-gray
    В основу его!

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  3. chr1s8rown 22.05.2019 18:17 # chr1s8rown
    Второй шарлатан . Причем тоже лысый
    Холявщик.
    Мог ж играть в каждую неделью

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  4. firmino9 22.05.2019 18:16 # firmino9
    Порнуха в Челси продолжается)))

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  5. hammersmith 22.05.2019 18:12 # hammersmith
    лысый из щельси

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  6. gunars 22.05.2019 18:06 # gunars
    правильный ход гпенсы)


    _______________________________
    все, абсолютно все ссут на гпенсов)))

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