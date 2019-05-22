Кабальеро продлил контракт с "Челси"
Голкипер "Челси" Вилли Кабальеро продлил свой контракт с лондонским клубом на следующий сезон.
На протяжении двух последних лет опытный аргентинец исполнял роль дублера — сперва для Тибо Куртуа, а затем для Кепы Аррисабалаги.
За эти два года 37-летний Кабалеро принял участие в 22 матчах, включая девять в этом сезоне. Вилли также должен был выйти на серию пенальти в финале Кубка Лиги против своего бывшего клуба "Манчестер Сити" в феврале, но Аррисабалага не позволил ему этого сделать.
На "Стэмфорд Бридж" довольны тем, как Кабальеро справляется со своими обязанностями, а потому решили оставить ветерана, которого недавно связывали с переходом в "Вест Хэм".
"Я очень счастлив продлить свой контракт с "Челси". Надеюсь, мы сможем получить удовольствие от следующего сезона и достичь многих целей. Мне было очень легко решиться на то, чтобы продлить свое пребывание здесь", — сообщил Кабальеро.
22.05.2019 18:00
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Последние комментарии:
хороший парень, не ноет, воспитанный, скромный, да и воротчик надежный, удачи ему, эххххх когда длинноносый начал хвостом крутить, сразу надо было вилли в старт, было бы гораздо лучше чем с дыркой
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В основу его!
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Второй шарлатан . Причем тоже лысый
Холявщик.
Мог ж играть в каждую неделью
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Порнуха в Челси продолжается)))
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лысый из щельси
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правильный ход гпенсы)
_______________________________
все, абсолютно все ссут на гпенсов)))
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