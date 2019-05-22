Ван Перси: "Сульшер и МЮ идеально подходят друг другу"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси выразил поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.
Шесть поражений и только две победы в 10 заключительных матчах сезона заставили усомниться, а было ли решение "Юнайтед" заключить долгосрочный контракт с Сульшером правильным.
Однако у Ван Перси таких сомнений нет. Голландец, отыгравший на "Олд Траффорд" три года, убежден, что Сульшеру нужно дать время.
"Думаю, они с клубом идеально подходят к друг другу — просто у них неудачный период. Прежде было нормально давать тренеру время. В наши дни ты можешь проиграть шесть матчей и лишиться работы. Разве это решение?"
"Дайте ему время. Особенно когда речь не о чужом для клуба человеке".
"Он свой для клуба человек. Он выступал здесь более 10 лет, он выигрывал Лигу Чемпионов — вообще-то, именно его гол и принес им победу в Лиге Чемпионов, поэтому он имеет большую связь с клубом".
"Он тренировал резерв, он олицетворяет "Манчестер Юнайтед". В ином смысле, нежели Фергюсон, но они оба олицетворяют "Юнайтед".
"У каждого бывают такие времена. Он был великолепен поначалу, а в последних 12 матчах ему было тяжело. Ну, и ладно, но в следующем сезоне им нужно собраться и снова пойти вперед", — сообщил Ван Перси BBC.
22.05.2019 17:00
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Последние комментарии:
РВП - нам не хватает тебя и Руни
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"..Он был великолепен поначалу, а в последних 12 матчах ему было тяжело. Ну, и ладно.."
Подумаешь, 8 поражений за 12 матчей, че уж там
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легенда МЮ проснулась:)
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как же Ферги был точен и умел в трансферах - Смит, Персик, Оуэн, да та же аренда Ларсона
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