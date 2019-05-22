Ван Перси: "Сульшер и МЮ идеально подходят друг другу"

Робин Ван Перси Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси выразил поддержку главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру.

Шесть поражений и только две победы в 10 заключительных матчах сезона заставили усомниться, а было ли решение "Юнайтед" заключить долгосрочный контракт с Сульшером правильным.

Однако у Ван Перси таких сомнений нет. Голландец, отыгравший на "Олд Траффорд" три года, убежден, что Сульшеру нужно дать время.

"Думаю, они с клубом идеально подходят к друг другу — просто у них неудачный период. Прежде было нормально давать тренеру время. В наши дни ты можешь проиграть шесть матчей и лишиться работы. Разве это решение?"

"Дайте ему время. Особенно когда речь не о чужом для клуба человеке".

"Он свой для клуба человек. Он выступал здесь более 10 лет, он выигрывал Лигу Чемпионов — вообще-то, именно его гол и принес им победу в Лиге Чемпионов, поэтому он имеет большую связь с клубом".

"Он тренировал резерв, он олицетворяет "Манчестер Юнайтед". В ином смысле, нежели Фергюсон, но они оба олицетворяют "Юнайтед".

"У каждого бывают такие времена. Он был великолепен поначалу, а в последних 12 матчах ему было тяжело. Ну, и ладно, но в следующем сезоне им нужно собраться и снова пойти вперед", — сообщил Ван Перси BBC.


Метки Ван Перси, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 17:00

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  1. rj1992 22.05.2019 17:32 # rj1992
    РВП - нам не хватает тебя и Руни

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  2. dallaslp 22.05.2019 17:26 # dallaslp
    "..Он был великолепен поначалу, а в последних 12 матчах ему было тяжело. Ну, и ладно.."

    Подумаешь, 8 поражений за 12 матчей, че уж там

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  3. alexomck 22.05.2019 17:10 # alexomck
    легенда МЮ проснулась:)

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  4. bonch-bruevich 22.05.2019 17:05 # bonch-bruevich
    как же Ферги был точен и умел в трансферах - Смит, Персик, Оуэн, да та же аренда Ларсона

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