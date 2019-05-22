Ромеро станет первым номером "Юнайтед", если Де Хеа уйдет

Серхио Ромеро В случае ухода Давида Де Хеа "Манчестер Юнайтед" собирается сделать Серхио Ромеро своим основным голкипером.

В данный момент у Де Хеа остается только 12 месяцев по действующему контракту. "Юнайтед" пытается склонить Давида к новой сделке уже полтора года, но безуспешно.

Естественно, дальше тянуть с этим нельзя. Если компромисс так и не будет, "красным дьяволам" придется продать игрока сборной Испании грядущим летом.

Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" может потратиться на Яна Облака из "Атлетико" или Яспера Силлессена из "Барселоны" в случае ухода Де Хеа, однако Daily Mail утверждает, что "дьяволы" не будут покупать нового голкипера грядущим летом.

Если 28-летний испанец уйдет, его место в воротах займет Ромеро, а молодой Дин Хендерсон станет его дублером и конкурентом.

Добавим, что с момента своего перехода в "Юнайтед" в 2015 году Ромеро сыграл 44 матча. Несмотря на очевидный дефицит практики, аргентинец всегда был тем, на кого можно положиться.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 16:00

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  1. van-der-slav 22.05.2019 17:16 # van-der-slav
    ну типа это было очевидно. ромеро отличный кипер, до сих пор не понимаю почему он на лавке тупо сидит. больше всего забавляет когда он делает охуенный сейв а потом ведет себя так будто похуй, обычное дело. покерфейс во всей "красе"

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  2. chelsea88 22.05.2019 17:08 # chelsea88
    НУ с этим вратарем есть шанс залезть в топ-4.
    Дегей только тянул команду вниз.

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  3. only--liverpool 22.05.2019 16:54 # only--liverpool
    O
    ФИНАЛОВ
    O

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  4. mancunia-planet 22.05.2019 16:23 # mancunia-planet
    Конечно, Давид остается. Важнее с полевыми поленами разобраться, сплавить Санчеса и Погба. К сожалению из игроков обороны вряд ли кого уберут, всё так и остается

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  5. rj1992 22.05.2019 16:18 # rj1992
    Вот эта новость мне нравится. Очень боюсь сглазить Ромеро. Для меня он лучший вариант после Де Хеа, Хендерсон как вторая перчатка пусть

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  6. papka-legend 22.05.2019 16:16 # papka-legend
    как так получилось, что такой крутой вратарь подменял дырку?

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  7. electric 22.05.2019 16:01 # electric
    А как же мигнольет? Он сильнее этого нонаме.

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