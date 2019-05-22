Ромеро станет первым номером "Юнайтед", если Де Хеа уйдет

В случае ухода Давида Де Хеа "Манчестер Юнайтед" собирается сделать Серхио Ромеро своим основным голкипером.

В данный момент у Де Хеа остается только 12 месяцев по действующему контракту. "Юнайтед" пытается склонить Давида к новой сделке уже полтора года, но безуспешно.



Естественно, дальше тянуть с этим нельзя. Если компромисс так и не будет, "красным дьяволам" придется продать игрока сборной Испании грядущим летом.



Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" может потратиться на Яна Облака из "Атлетико" или Яспера Силлессена из "Барселоны" в случае ухода Де Хеа, однако Daily Mail утверждает, что "дьяволы" не будут покупать нового голкипера грядущим летом.



Если 28-летний испанец уйдет, его место в воротах займет Ромеро, а молодой Дин Хендерсон станет его дублером и конкурентом.



Добавим, что с момента своего перехода в "Юнайтед" в 2015 году Ромеро сыграл 44 матча. Несмотря на очевидный дефицит практики, аргентинец всегда был тем, на кого можно положиться.