Ромеро станет первым номером "Юнайтед", если Де Хеа уйдет
В случае ухода Давида Де Хеа "Манчестер Юнайтед" собирается сделать Серхио Ромеро своим основным голкипером.
В данный момент у Де Хеа остается только 12 месяцев по действующему контракту. "Юнайтед" пытается склонить Давида к новой сделке уже полтора года, но безуспешно.
Естественно, дальше тянуть с этим нельзя. Если компромисс так и не будет, "красным дьяволам" придется продать игрока сборной Испании грядущим летом.
Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" может потратиться на Яна Облака из "Атлетико" или Яспера Силлессена из "Барселоны" в случае ухода Де Хеа, однако Daily Mail утверждает, что "дьяволы" не будут покупать нового голкипера грядущим летом.
Если 28-летний испанец уйдет, его место в воротах займет Ромеро, а молодой Дин Хендерсон станет его дублером и конкурентом.
Добавим, что с момента своего перехода в "Юнайтед" в 2015 году Ромеро сыграл 44 матча. Несмотря на очевидный дефицит практики, аргентинец всегда был тем, на кого можно положиться.
22.05.2019 16:00
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Последние комментарии:
ну типа это было очевидно. ромеро отличный кипер, до сих пор не понимаю почему он на лавке тупо сидит. больше всего забавляет когда он делает охуенный сейв а потом ведет себя так будто похуй, обычное дело. покерфейс во всей "красе"
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НУ с этим вратарем есть шанс залезть в топ-4.
Дегей только тянул команду вниз.
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O
ФИНАЛОВ
O
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Конечно, Давид остается. Важнее с полевыми поленами разобраться, сплавить Санчеса и Погба. К сожалению из игроков обороны вряд ли кого уберут, всё так и остается
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Вот эта новость мне нравится. Очень боюсь сглазить Ромеро. Для меня он лучший вариант после Де Хеа, Хендерсон как вторая перчатка пусть
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как так получилось, что такой крутой вратарь подменял дырку?
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А как же мигнольет? Он сильнее этого нонаме.
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