"Челси" добавил Тухеля в шорт-лист на замену Сарри
"Челси" добавил главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля в шорт-лист кандидатов на замену Маурицио Сарри.
Несмотря на то, что Сарри выполнил поставленную перед ним задачу и финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, руководство лондонского клуба не спешит выражать поддержку Маурицио.
В данный момент ясно лишь то, что судьба итальянского специалиста прояснится после финала Лиги Европы против "Арсенала" на следующей неделе.
По информации Evening Standard, финала в Баку 29 мая подождет и "Ювентус", для которого Сарри является кандидатом номер один на замену покидающему клуб Массимилиано Аллегри.
Также интерес к Маурицио проявляют "Рома" и "Милан", поэтому есть все шансы, что Маурицио вернется в Серии А после всего одного года работы в Премьер-Лиге.
"Челси", обеспокоенный напряжением в отношениях Сарри и болельщиков клуба, тщательно обдумывает, кто бы мог заменить Маурицио на тренерском мостике.
Утверждается, что в шорт-листе "синих" значатся упомянутый Аллегри, наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард, а теперь и Тухель.
22.05.2019 15:00
Просмотров: 735
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сарри не огонь первый сезон провел, это правда. Но его реально сейчас некем заменить, все варианты не лучше. Болельщики Челси какие-то дикие. Как только чуть-чуть результаты ухудшились, сразу тренера стали грязью поливать. Из Аллегри и Тухеля выбрал бы первого, но лучше оставить Сарри.
(ответить)
Шестьнольси этот уродец подойдёт
(ответить)
похлеще нынешнего, лучше уже боаша вернуть)
(ответить)
Накуя ТУХЕЛЬ? Пусть зведный ПСЖ тренирует. Реалити такова что заменить то и некем! Так что пусть работает САРРИ ещё год. Может что получится у него опыта займел. Да и без компенсаций на след лето если что отпустим по договору.
(ответить)
Челсель - тухель
(ответить)
Он не пойдёт в Челси, да и не уверен, что он тот, кто нужен клубу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий