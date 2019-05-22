"Челси" добавил Тухеля в шорт-лист на замену Сарри

Томас Тухель "Челси" добавил главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля в шорт-лист кандидатов на замену Маурицио Сарри.

Несмотря на то, что Сарри выполнил поставленную перед ним задачу и финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, руководство лондонского клуба не спешит выражать поддержку Маурицио.

В данный момент ясно лишь то, что судьба итальянского специалиста прояснится после финала Лиги Европы против "Арсенала" на следующей неделе.

По информации Evening Standard, финала в Баку 29 мая подождет и "Ювентус", для которого Сарри является кандидатом номер один на замену покидающему клуб Массимилиано Аллегри.

Также интерес к Маурицио проявляют "Рома" и "Милан", поэтому есть все шансы, что Маурицио вернется в Серии А после всего одного года работы в Премьер-Лиге.

"Челси", обеспокоенный напряжением в отношениях Сарри и болельщиков клуба, тщательно обдумывает, кто бы мог заменить Маурицио на тренерском мостике.

Утверждается, что в шорт-листе "синих" значатся упомянутый Аллегри, наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард, а теперь и Тухель.


Метки ПСЖ, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 22.05.2019 15:44 # ofori-twumasi
    Сарри не огонь первый сезон провел, это правда. Но его реально сейчас некем заменить, все варианты не лучше. Болельщики Челси какие-то дикие. Как только чуть-чуть результаты ухудшились, сразу тренера стали грязью поливать. Из Аллегри и Тухеля выбрал бы первого, но лучше оставить Сарри.

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  2. mancunia-planet 22.05.2019 15:16 # mancunia-planet
    Шестьнольси этот уродец подойдёт

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  3. makeewadim 22.05.2019 15:09 # makeewadim
    похлеще нынешнего, лучше уже боаша вернуть)

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  4. chelsiukpro 22.05.2019 15:06 # chelsiukpro
    Накуя ТУХЕЛЬ? Пусть зведный ПСЖ тренирует. Реалити такова что заменить то и некем! Так что пусть работает САРРИ ещё год. Может что получится у него опыта займел. Да и без компенсаций на след лето если что отпустим по договору.

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  5. j-silver 22.05.2019 15:05 # j-silver
    Челсель - тухель

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  6. leysan 22.05.2019 15:02 # leysan
    Он не пойдёт в Челси, да и не уверен, что он тот, кто нужен клубу.

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