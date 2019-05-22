"Челси" добавил Тухеля в шорт-лист на замену Сарри

"Челси" добавил главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля в шорт-лист кандидатов на замену Маурицио Сарри.

Несмотря на то, что Сарри выполнил поставленную перед ним задачу и финишировал в топ-4 Премьер-Лиги, руководство лондонского клуба не спешит выражать поддержку Маурицио.



В данный момент ясно лишь то, что судьба итальянского специалиста прояснится после финала Лиги Европы против "Арсенала" на следующей неделе.



По информации Evening Standard, финала в Баку 29 мая подождет и "Ювентус", для которого Сарри является кандидатом номер один на замену покидающему клуб Массимилиано Аллегри.



Также интерес к Маурицио проявляют "Рома" и "Милан", поэтому есть все шансы, что Маурицио вернется в Серии А после всего одного года работы в Премьер-Лиге.



"Челси", обеспокоенный напряжением в отношениях Сарри и болельщиков клуба, тщательно обдумывает, кто бы мог заменить Маурицио на тренерском мостике.



Утверждается, что в шорт-листе "синих" значатся упомянутый Аллегри, наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард, а теперь и Тухель.