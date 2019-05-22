"Юнайтед" готовит стартовое предложение по Ван-Биссаке

"Манчестер Юнайтед" готов начать торги по правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке с суммы в 25 миллионов фунтов.

Укрепление правого фланга обороны является одной из приоритетных задач для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, ведь Антонио Валенсия клуб покидает, а Эшли Янгу скоро исполнится 34.



По информации Evening Standard, в качестве своей цели для укрепления проблемной позиции клуб с "Олд Траффорд" избрал 21-летнего Ван-Биссаку. Скауты "дьяволов" пристально следят за Аароном, начиная с декабря.



По всей видимости, стартовое предложение "Юнайтед" в 25 млн. фунтов будет отклонено. "Пэлас" оценивает Ван-Биссаку, интерес к которому также проявляет "Манчестер Сити", минимум в 50 млн.



В данный момент "орлы" также сражаются за то, чтобы сохранить в клубе вингера Уилфрида Заху. Лондонцы едва ли позволят одновременно уйти обоим своим лучшим игрокам.