"Юнайтед" готовит стартовое предложение по Ван-Биссаке

Аарон Ван-Биссака "Манчестер Юнайтед" готов начать торги по правому защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке с суммы в 25 миллионов фунтов.

Укрепление правого фланга обороны является одной из приоритетных задач для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера на летнее трансферное окно, ведь Антонио Валенсия клуб покидает, а Эшли Янгу скоро исполнится 34.

По информации Evening Standard, в качестве своей цели для укрепления проблемной позиции клуб с "Олд Траффорд" избрал 21-летнего Ван-Биссаку. Скауты "дьяволов" пристально следят за Аароном, начиная с декабря.

По всей видимости, стартовое предложение "Юнайтед" в 25 млн. фунтов будет отклонено. "Пэлас" оценивает Ван-Биссаку, интерес к которому также проявляет "Манчестер Сити", минимум в 50 млн.

В данный момент "орлы" также сражаются за то, чтобы сохранить в клубе вингера Уилфрида Заху. Лондонцы едва ли позволят одновременно уйти обоим своим лучшим игрокам.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. shmanisa 22.05.2019 15:05 # shmanisa
    Человек по фамилии биссака определено должен быть в манюре, не зависимо от футбольных качеств, просто из-за фамилии.

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  2. mancunia-planet 22.05.2019 14:37 # mancunia-planet
    Как и обещали, молодняком закупаются)

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  3. rj1992 22.05.2019 14:22 # rj1992
    ох уж этот хитрец Эдик Вудди

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  4. rj1992 22.05.2019 14:21 # rj1992
    вудди :
    владелец КП:

    -25
    -50

    -35
    -55

    -51
    -60

    -80
    -продано)

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  5. liverpool1892est 22.05.2019 14:02 # liverpool1892est
    Поссыт на всех и уйдет в Ливер

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