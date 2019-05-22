Бенитес хочет позвать Мату в "Ньюкасл"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заинтересован в полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Хуане Мате.
Как и у самого Бенитеса, контракт Маты истекает в конце этого сезона. В свое время Хуану довелось поработать вместе с Рафаэлем в "Челси".
На этой неделе Бенитес возобновил переговоры с руководством "сорок" о продлении сотрудничества, требуя себе определенные гарантии насчет трансферного бюджета и влияния в клубе.
Как сообщает Daily Mirror, Рафаэль также требует от "Ньюкасла" изменить политику в отношении игроков старше 26 лет — прежде клуб лишь покупал молодых футболистов с высокой стоимостью для последующей перепродажи — и повысить планку зарплат.
Если требования испанского тренера будут выполнены, у Бенитеса появится возможность сделать предложение своему 31-летнему соотечественнику, который испытывает большие сомнения по поводу новой сделки с "Юнайтед".
Добавим, что зарплата Маты на "Олд Траффорд" составляет 140 тысяч фунтов в неделю, но поскольку Хуан вскоре может стать свободным агентом, недостатка в предложениях он не испытывает.
22.05.2019 13:00
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В Челси вернуть обоих!
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скорее Беню уволят.
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