Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" договаривается о покупке Ивана Ракитича. "Ливерпуль" присмотрел замену Даниэлю Старриджу. Маурисио Почеттино — цель номер один для "Ювентуса". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича стоимостью 48 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд обсудит с "Интером" возможную продажу нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (Daily Mirror)

"Юнайтед" договаривается с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой уже более месяца. (Tuttosport)

Защитник Рафаэль Варан отверг интерес "Юнайтед" и решил остаться в "Реале". (Daily Mirror)

Защитник "Кристал Пэлас" Ааарон Ван-Биссака будет стоить "Юнайтед" 50 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Полузащитник Томас Парти, в услугах которого заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал", открыт к уходу из "Атлетико". (The Sun)

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт отверг интерес "Юнайтед" и "Ливерпуля" и теперь собирается перейти в "Барселону". (Sky Sports)

"Ливерпуль" присмотрел нападающего "Вердера" Макса Крузе на замену Даниэлю Старриджу. (Sport1)

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не перейдет в "Реал". (Daily Express)

"Тоттенхэм" ведет переговоры с "Сельтой" о покупке нападающего Макси Гомеса, чей контракт подразумевает отступные в 43 млн. фунтов. (Daily Star)

"Арсенал" договаривается с агентом Мино Райолой насчет перехода защитника "Ромы" Костаса Маноласа за 31.1 млн. фунтов. (Daily Star)

"Арсенал" пригласит 20-летнего голкипера дрезденского "Динамо" Маркуса Шуберта свободным агентом на замену Петру Чеху. (Bild)

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери потребовал четырех новичков грядущим летом. (Daily Star)

"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" сражаются за полузащитника "Реал Бетиса" Виктора Камарасу, который этот сезон провел в аренде в "Кардиффе". (Daily Mail)

Другое

"Ювентус" рассматривает Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" как наиболее желанного кандидата на должность нового рулевого. (The Independent)

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри является целью для "Ювентуса" и "Ромы". (Sky Sports)

Контракт Юргена Клопппа с "Ливерпулем" подразумевает отступные в 32 млн. фунтов. (Daily Mirror)

Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт может возглавить "Мидлсбро". (Daily Mirror)

Покидающий "Сити" защитник Венсан Компани был вызван в сборную Бельгии. (BBC)

"Тоттенхэм" дисквалифицирует своих фанатов, которые перепродают билеты на финал Лиги Чемпионов. (BBC)

Система VAR, рефери из-за рубежа и субботние матчи в 19:45 по местному времени — такие изменения ждут Премьер-Лигу со следующего сезона. (Daily Mirror)


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Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 4230

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  1. blackdreamer 22.05.2019 13:53 # blackdreamer
    мю давно не покупает угроков топ уровня
    санчес быстро показал пацанам как инвистировать в топаря

    (ответить)

  2. botan1k 22.05.2019 13:43 # botan1k
    "Манчестер Юнайтед" работает над трансфером полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича стоимостью 48 миллионов фунтов. (Daily Mirror)

    Приютьть пенсионера за норм зарплату, самое то для МЮ. Уже видели всяких Швайнштайгеров и ему подобных.

    Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд обсудит с "Интером" возможную продажу нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (Daily Mirror)

    Этот хоть середнякам забивал, а кто такой Рэшфорд?

    "Юнайтед" договаривается с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой уже более месяца. (Tuttosport)

    Смешно.

    Защитник Рафаэль Варан отверг интерес "Юнайтед" и решил остаться в "Реале". (Daily Mirror)

    Лучше до конца карьеры лавку Реала полировать, чем позорится в МЮ

    Полузащитник Томас Парти, в услугах которого заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал", открыт к уходу из "Атлетико". (The Sun)

    Опачки, ищо один топчик к Джеймсу и Лонгстаффу.

    (ответить)

  3. abse 22.05.2019 13:14 # abse
    Ну збс. Теперь и премьер лигу не будет возможности смотреть в прямом эфире :(

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  4. barmaglotik 22.05.2019 12:26 # barmaglotik
    Из-ЗА ЗАРУБЕЖА-это сильно (кин-дза-дза-ЗА-дза)

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  5. tigerpool 22.05.2019 12:13 # tigerpool
    Всех нужных и ненужных сватывают в помойку, в оконцове купят очередного далота с фредом

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