Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" договаривается о покупке Ивана Ракитича. "Ливерпуль" присмотрел замену Даниэлю Старриджу. Маурисио Почеттино — цель номер один для "Ювентуса". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича стоимостью 48 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд обсудит с "Интером" возможную продажу нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (Daily Mirror)



"Юнайтед" договаривается с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой уже более месяца. (Tuttosport)



Защитник Рафаэль Варан отверг интерес "Юнайтед" и решил остаться в "Реале". (Daily Mirror)



Защитник "Кристал Пэлас" Ааарон Ван-Биссака будет стоить "Юнайтед" 50 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Полузащитник Томас Парти, в услугах которого заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал", открыт к уходу из "Атлетико". (The Sun)



Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт отверг интерес "Юнайтед" и "Ливерпуля" и теперь собирается перейти в "Барселону". (Sky Sports)



"Ливерпуль" присмотрел нападающего "Вердера" Макса Крузе на замену Даниэлю Старриджу. (Sport1)



Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не перейдет в "Реал". (Daily Express)



"Тоттенхэм" ведет переговоры с "Сельтой" о покупке нападающего Макси Гомеса, чей контракт подразумевает отступные в 43 млн. фунтов. (Daily Star)



"Арсенал" договаривается с агентом Мино Райолой насчет перехода защитника "Ромы" Костаса Маноласа за 31.1 млн. фунтов. (Daily Star)



"Арсенал" пригласит 20-летнего голкипера дрезденского "Динамо" Маркуса Шуберта свободным агентом на замену Петру Чеху. (Bild)



Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери потребовал четырех новичков грядущим летом. (Daily Star)



"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" сражаются за полузащитника "Реал Бетиса" Виктора Камарасу, который этот сезон провел в аренде в "Кардиффе". (Daily Mail)



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"Ювентус" рассматривает Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" как наиболее желанного кандидата на должность нового рулевого. (The Independent)



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри является целью для "Ювентуса" и "Ромы". (Sky Sports)



Контракт Юргена Клопппа с "Ливерпулем" подразумевает отступные в 32 млн. фунтов. (Daily Mirror)



Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт может возглавить "Мидлсбро". (Daily Mirror)



Покидающий "Сити" защитник Венсан Компани был вызван в сборную Бельгии. (BBC)



"Тоттенхэм" дисквалифицирует своих фанатов, которые перепродают билеты на финал Лиги Чемпионов. (BBC)



Система VAR, рефери из-за рубежа и субботние матчи в 19:45 по местному времени — такие изменения ждут Премьер-Лигу со следующего сезона. (Daily Mirror)