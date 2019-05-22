Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" договаривается о покупке Ивана Ракитича. "Ливерпуль" присмотрел замену Даниэлю Старриджу. Маурисио Почеттино — цель номер один для "Ювентуса". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича стоимостью 48 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд обсудит с "Интером" возможную продажу нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (Daily Mirror)
"Юнайтед" договаривается с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой уже более месяца. (Tuttosport)
Защитник Рафаэль Варан отверг интерес "Юнайтед" и решил остаться в "Реале". (Daily Mirror)
Защитник "Кристал Пэлас" Ааарон Ван-Биссака будет стоить "Юнайтед" 50 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Полузащитник Томас Парти, в услугах которого заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал", открыт к уходу из "Атлетико". (The Sun)
Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт отверг интерес "Юнайтед" и "Ливерпуля" и теперь собирается перейти в "Барселону". (Sky Sports)
"Ливерпуль" присмотрел нападающего "Вердера" Макса Крузе на замену Даниэлю Старриджу. (Sport1)
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане не перейдет в "Реал". (Daily Express)
"Тоттенхэм" ведет переговоры с "Сельтой" о покупке нападающего Макси Гомеса, чей контракт подразумевает отступные в 43 млн. фунтов. (Daily Star)
"Арсенал" договаривается с агентом Мино Райолой насчет перехода защитника "Ромы" Костаса Маноласа за 31.1 млн. фунтов. (Daily Star)
"Арсенал" пригласит 20-летнего голкипера дрезденского "Динамо" Маркуса Шуберта свободным агентом на замену Петру Чеху. (Bild)
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери потребовал четырех новичков грядущим летом. (Daily Star)
"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" сражаются за полузащитника "Реал Бетиса" Виктора Камарасу, который этот сезон провел в аренде в "Кардиффе". (Daily Mail)
Другое
"Ювентус" рассматривает Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма" как наиболее желанного кандидата на должность нового рулевого. (The Independent)
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри является целью для "Ювентуса" и "Ромы". (Sky Sports)
Контракт Юргена Клопппа с "Ливерпулем" подразумевает отступные в 32 млн. фунтов. (Daily Mirror)
Экс-защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт может возглавить "Мидлсбро". (Daily Mirror)
Покидающий "Сити" защитник Венсан Компани был вызван в сборную Бельгии. (BBC)
"Тоттенхэм" дисквалифицирует своих фанатов, которые перепродают билеты на финал Лиги Чемпионов. (BBC)
Система VAR, рефери из-за рубежа и субботние матчи в 19:45 по местному времени — такие изменения ждут Премьер-Лигу со следующего сезона. (Daily Mirror)
22.05.2019 12:00
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мю давно не покупает угроков топ уровня
санчес быстро показал пацанам как инвистировать в топаря
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"Манчестер Юнайтед" работает над трансфером полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича стоимостью 48 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
Приютьть пенсионера за норм зарплату, самое то для МЮ. Уже видели всяких Швайнштайгеров и ему подобных.
Исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд обсудит с "Интером" возможную продажу нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб. (Daily Mirror)
Этот хоть середнякам забивал, а кто такой Рэшфорд?
"Юнайтед" договаривается с нападающим "Ювентуса" Пауло Дибалой уже более месяца. (Tuttosport)
Смешно.
Защитник Рафаэль Варан отверг интерес "Юнайтед" и решил остаться в "Реале". (Daily Mirror)
Лучше до конца карьеры лавку Реала полировать, чем позорится в МЮ
Полузащитник Томас Парти, в услугах которого заинтересованы "Юнайтед" и "Арсенал", открыт к уходу из "Атлетико". (The Sun)
Опачки, ищо один топчик к Джеймсу и Лонгстаффу.
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Ну збс. Теперь и премьер лигу не будет возможности смотреть в прямом эфире :(
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Из-ЗА ЗАРУБЕЖА-это сильно (кин-дза-дза-ЗА-дза)
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Всех нужных и ненужных сватывают в помойку, в оконцове купят очередного далота с фредом
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