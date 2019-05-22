Мане уверен, что на сей раз "Ливерпуль" лучше готов к финалу Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уверен, что прошлогодний опыт поможет его команде лучше сыграть в финале Лиги Чемпионов на сей раз.

Год назад "красные" уступили трофей Лиги Чемпионов "Реалу", но могут исправить это на следующей неделе, если в финале одолеют "Тоттенхэм".



То поражение 3:1 от "Реала" в Киеве Мане рассматривает как ценный урок и одновременно источник мотивации.



"У нас есть определенный опыт игры в финале, и мы знаем, каково это. В прошлом году нам не повезло, но в то же время "Реал" был очень хорош. Мы настроены очень позитивно, и победа в финала стала бы очень, очень важным событием для нас".



"И "Тоттенхэм", и мы сами очень молоды, но у нас есть большой опыт, и мы играли во всевозможных матчах. Мы в восхищении, и мы хотим добиться победы. Это чувствует каждый".



"Мы не собираемся предаваться посторонним мыслям — мы просто выйдем и постараемся выиграть этот финал".



"Нам немного не повезло в Премьер-Лиге. Мы хотели выиграть титул, и это было нашей целью, но в футболе никогда нельзя опускать руки. В этот раз у нас не вышло, но теперь у нас есть опыт, и вдобавок мы в финале Лиги Чемпионов, что является еще одной важной целью для нас".



"Лига осталась позади, "Манчестер Сити" был так хорош и определенно заслужил титул. Мы навязали им борьбу, но теперь нам лишь остается поздравить их и сосредоточиться на финале. Финал Лиги Чемпионов — это большая цель для нас, и я надеюсь, у нас все получится", — сообщил Мане официальному веб-сайту "Ливерпуля".