Мане уверен, что на сей раз "Ливерпуль" лучше готов к финалу Лиги Чемпионов

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уверен, что прошлогодний опыт поможет его команде лучше сыграть в финале Лиги Чемпионов на сей раз.

Год назад "красные" уступили трофей Лиги Чемпионов "Реалу", но могут исправить это на следующей неделе, если в финале одолеют "Тоттенхэм".

То поражение 3:1 от "Реала" в Киеве Мане рассматривает как ценный урок и одновременно источник мотивации.

"У нас есть определенный опыт игры в финале, и мы знаем, каково это. В прошлом году нам не повезло, но в то же время "Реал" был очень хорош. Мы настроены очень позитивно, и победа в финала стала бы очень, очень важным событием для нас".

"И "Тоттенхэм", и мы сами очень молоды, но у нас есть большой опыт, и мы играли во всевозможных матчах. Мы в восхищении, и мы хотим добиться победы. Это чувствует каждый".

"Мы не собираемся предаваться посторонним мыслям — мы просто выйдем и постараемся выиграть этот финал".

"Нам немного не повезло в Премьер-Лиге. Мы хотели выиграть титул, и это было нашей целью, но в футболе никогда нельзя опускать руки. В этот раз у нас не вышло, но теперь у нас есть опыт, и вдобавок мы в финале Лиги Чемпионов, что является еще одной важной целью для нас".

"Лига осталась позади, "Манчестер Сити" был так хорош и определенно заслужил титул. Мы навязали им борьбу, но теперь нам лишь остается поздравить их и сосредоточиться на финале. Финал Лиги Чемпионов — это большая цель для нас, и я надеюсь, у нас все получится", — сообщил Мане официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мане

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 794

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  1. ivan-4milan 22.05.2019 11:53 # ivan-4milan
    Жалко Кариусу не дали второй шанс.

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  2. slash-lfc 22.05.2019 11:42 # slash-lfc
    Дай Бог!!!

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  3. weorlfc 22.05.2019 11:29 # weorlfc
    Вперёд топчик!

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  4. edgarkuznetsov 22.05.2019 11:18 # edgarkuznetsov
    Опыт поражений есть ,ждём ещё одного)

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  5. electric 22.05.2019 11:17 # electric
    Расклады такие значит: 90%лфк 10%ттх.

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  6. papka-legend 22.05.2019 11:15 # papka-legend
    Обидно проигрывать в финале(ах). Со второго захода надеюсь у вас получится.

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  7. chelsea88 22.05.2019 11:13 # chelsea88
    Я за шпор буду...

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  8. marvelboss 22.05.2019 11:08 # marvelboss
    Вперёд Тотенхэм

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  9. firmino9 22.05.2019 11:06 # firmino9
    Вперёд Манешка

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  10. ko1obok 22.05.2019 11:05 # ko1obok
    топ-4 сначала расширилась до топ-6, но теперь это просто топ-2 и массовка.

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