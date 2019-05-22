Де Брюйне уверен, что вернется в форму в следующем сезоне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне выразил уверенность, что в следующем сезоне он вернется в свою оптимальную форму.

Де Брюйне был определяющим игроком "горожан" в сезоне 2017/19, став чемпионом Премьер-Лиги и получив награду как лучшему плеймейкеру дивизиона.



Год спустя Кевин снова отметил чемпионство в Премьер-Лиге, но на сей раз его вклад в успех оказался гораздо меньше. Из-за двух серьезных травм экс-игрок "Челси" отметился только 11 появлениями в старте в рамках чемпионата.



27-летний бельгиец не испытывает никакой тревоги после такого невыразительного лично для себя сезона и верит, что в следующей кампании все вернется в норму.



"Я играю в футбол 10 или 11 лет, и у меня было не так много травм, поэтому я не могу пожаловаться. Я сыграл почти 500 матчей за свою карьеру, и это много. Просто в этому году я очень плохо начал, получив две больших травмы".



"Я вернулся здоровым, но мой организм не мог выдержать все эти матчи, что естественно. Играя раз в неделю, ты будешь в порядке, но мне приходилось играть пять или шесть матчей каждые две с половиной недели, поэтому мой организм просто сказал: "Нет, это невозможно".



"Для меня этот сезон был окончен в психологическом плане после матча с "Тоттенхэмом". Приятно завершить сезон с командными наградами, но что касается остального, то все это из-за невезения — я плохо начал сезон, получив две травмы".



"Первые две травмы были несчастными случаями. Твое физическое состояние здесь не при чем, они просто случились. Сперва я подвернул лодыжку. Во втором случае соперник упал на мое колено. Если бы он упал в двух сантиметрах рядом, ничего бы не произошло".



"После этого я чувствовал, что мой организм не может справиться с таким количеством матчей, следующих один за другим. У меня нет никаких сомнений насчет своего состояния духа, и после хорошего отпуска и хорошего предсезонного периода все будет нормально", — цитирует Де Брюйне Manchester Evening News.