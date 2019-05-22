Эмери: "Уважаю решение Мхитаряна не ехать в Баку"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что с пониманием относится к решению полузащитника Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

Накануне "канониры" официально объявили, что 30-летний армянин не приедет в столицу Азербайджана на следующей неделе, назвав это "совместным решением".



На самом деле это персональное решение Генриха, однако Эмери абсолютно понимает своего подопечного и ничуть не обижается.



"Я обсуждал это с Мхитаяном. Он принял очень личное решение. Он хочет сыграть за команду, но он поговорил с семьей и решил не ехать".



"Это плохая новость, но нам ничего не поделать с такого рода вещами. Это очень, очень личное решение, и мы должны проявить уважение. Я не понимаю политических проблем, но я должен уважать его решение".



"Я разговаривал с ним, плюс я сам из Страны Басков, где у нас была большая политическая проблема, из которой был найден выход лишь пять или шесть лет назад. Это очень личное решение, и я не могу заставить его поехать с нами".



"И для него, и для меня было бы очень важно рассчитывать на его помощь там, но не все в наших руках. Я понимаю это на 100 процентов", — цитирует Эмери Evening Standard.