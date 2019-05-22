Эмери: "Уважаю решение Мхитаряна не ехать в Баку"

Генрих Мхитарян Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что с пониманием относится к решению полузащитника Генриха Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы против "Челси".

Накануне "канониры" официально объявили, что 30-летний армянин не приедет в столицу Азербайджана на следующей неделе, назвав это "совместным решением".

На самом деле это персональное решение Генриха, однако Эмери абсолютно понимает своего подопечного и ничуть не обижается.

"Я обсуждал это с Мхитаяном. Он принял очень личное решение. Он хочет сыграть за команду, но он поговорил с семьей и решил не ехать".

"Это плохая новость, но нам ничего не поделать с такого рода вещами. Это очень, очень личное решение, и мы должны проявить уважение. Я не понимаю политических проблем, но я должен уважать его решение".

"Я разговаривал с ним, плюс я сам из Страны Басков, где у нас была большая политическая проблема, из которой был найден выход лишь пять или шесть лет назад. Это очень личное решение, и я не могу заставить его поехать с нами".

"И для него, и для меня было бы очень важно рассчитывать на его помощь там, но не все в наших руках. Я понимаю это на 100 процентов", — цитирует Эмери Evening Standard.


Метки Арсенал, Лига Европы, Мхитарян, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 09:00

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  1. radik86radik 22.05.2019 09:57 # radik86radik
    Два ипанутых азера,jesus33 и mancityman, отписались. Именно из-за таких уебанов и не хотят ехать к вам нормальные люди. В любой стране найдутся неадекваты, паршивые овцы. Тоже самое могу сказать о хохлопитеках - один только бандерлог vyrentz со своими высерами чего стоит. Из-за таких долбоебов и считают хохлов уебанами.

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  2. gary47 22.05.2019 09:54 # gary47
    Лобановский или Фергюсон бутсой поучили бы его тому, как надо уважать свой клуб и партнеров по команде.

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  3. scouser2005 22.05.2019 09:53 # scouser2005
    Он не сыкнул, а просто решил лишний раз показать, что айзерия - страна диких обезьян, людям не стоит суваться.

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  4. gary47 22.05.2019 09:50 # gary47
    Поступок не мальчика, но мужа. Позорно слить, возможно, самый важный матч в своей жизни - но комментс. На месте Эмери я бы ему посоветовал уже сейчас подыскивать другой клуб.

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  5. jesus33 22.05.2019 09:08 # jesus33
    Типичный ссыкливый орбузник, ормены монобровые только на фапле могут вякать.

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  6. antiterror 22.05.2019 09:02 # antiterror
    Азери вар?

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