Президент Ла Лиги: "Манчестер Сити" губит футбол"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил "Манчестер Сити" в том, что английский гранд "губит футбол", а также призвал отстранить "горожан" от участия в Лиге Чемпионов.

Благодаря деньгам шейха Мансура клуб с "Этихад" превратился в грозную силу — и хотя в Европе "Сити" не может похвастать большими успехами, но на внутренней арене претендует на доминирующее положение.



В данный момент "горожане" ожидают, какое решение примет Судебная палата УЕФА по поводу дела о нарушении правил финансового фейр-плей. И Тебас всячески поддерживает идею о наказании "Сити".



"Если мы открываем доступ к деньгам, которые не генерируются индустрией самостоятельно, а которые приходят от государств, то это уже не спорт. Это уже не индустрия".



"Это больше становится игрушкой — игрушкой в руках государства. А когда это игрушка, дети начинают играть с другими детьми. И это грубит всю систему".



"Именно поэтому клубы вроде ПСЖ и "Манчестер Сити", клубы с кучей денег, могут подвергнуть риску всю индустрию, и УЕФА стоит озаботиться этим".



"Суть этой проблемы в том, что "Манчестер Сити" и ПСЖ вызвали инфляцию в европейском футболе. Теперь все остальные клубы Европы хотят денег, чтобы соперничать с этими парнями".



"Я не знаю, какие санкции будут приняты в отношении "Манчестер Сити", но нет такого наказания, которое бы меня удивило".



"Если учитывать информацию, которая известна публично, то мы должны дисквалифицировать их. Точно так же стоит отстранить от участия в еврокубках и ПСЖ", — цитирует Тебаса Daily Mirror.