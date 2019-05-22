Президент Ла Лиги: "Манчестер Сити" губит футбол"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил "Манчестер Сити" в том, что английский гранд "губит футбол", а также призвал отстранить "горожан" от участия в Лиге Чемпионов.
Благодаря деньгам шейха Мансура клуб с "Этихад" превратился в грозную силу — и хотя в Европе "Сити" не может похвастать большими успехами, но на внутренней арене претендует на доминирующее положение.
В данный момент "горожане" ожидают, какое решение примет Судебная палата УЕФА по поводу дела о нарушении правил финансового фейр-плей. И Тебас всячески поддерживает идею о наказании "Сити".
"Если мы открываем доступ к деньгам, которые не генерируются индустрией самостоятельно, а которые приходят от государств, то это уже не спорт. Это уже не индустрия".
"Это больше становится игрушкой — игрушкой в руках государства. А когда это игрушка, дети начинают играть с другими детьми. И это грубит всю систему".
"Именно поэтому клубы вроде ПСЖ и "Манчестер Сити", клубы с кучей денег, могут подвергнуть риску всю индустрию, и УЕФА стоит озаботиться этим".
"Суть этой проблемы в том, что "Манчестер Сити" и ПСЖ вызвали инфляцию в европейском футболе. Теперь все остальные клубы Европы хотят денег, чтобы соперничать с этими парнями".
"Я не знаю, какие санкции будут приняты в отношении "Манчестер Сити", но нет такого наказания, которое бы меня удивило".
"Если учитывать информацию, которая известна публично, то мы должны дисквалифицировать их. Точно так же стоит отстранить от участия в еврокубках и ПСЖ", — цитирует Тебаса Daily Mirror.
22.05.2019 08:00
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Последние комментарии:
Полностью его поддерживаю. А ещё и членси дисквалифицировать. Там точно такая же ситуация, всем рулит олигарх
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На самом деле у него горит, что испанские клубы соснули в этом году
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Многие особи видимо не понимают, что значит генерируются и кудахчят о том сколько тратит Реал барса МЮ Бавария. Эти клубы зарабатывают деньги сами, тупые вы дебилы. А не мамка им даёт на обеды. Как вам ещё школьникам объяснить???
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что даст исключение из ЛЧ Сити, они и так дальше 1/2 пройти не могут. нужно наказать нарушителей, например сослать в Шип на пару сезонов. будет справедливо.
(ответить)
Попахивает МОНОПОЛИЕЙ !!!
Выходит можно сорить деньгами только Барсе, Реалу, Баварии и МЮ, скупая всех лучших ???
А по факту, они обосрались от конкуренции.
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кэ-кэ как все запели :) раньше бабло было только у реала, барсы, мю и баварии )))) с 2005 Чесли задал тренд и показал, что если влить куча денег то можно быстро стать топ-клубом, а сейчас есть МС и ПСЖ + в этом году апл всех нагнула :) так что - чья бы корова мычала )))))
(ответить)
Просто ни о чем, Барса с Реалом покупают по 100 млн с лишнем за одного игрока и хоть бы что!
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я не болела сити, но хочется просто взять и нассать в рот этому старому нытику, барса мало тратит?
(ответить)
Легче назвать другого читером, чем себя нубом.
Как меня задолбали все эти слабаки.
(ответить)
Наверное это болельщик Ливерпуля, лол
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Допиз,дится. Уже готовят для него зиндан, наши Марокканские друзья.
(ответить)
Все по делу. Если деньги не генерируются, а вливаются это ставит другие клубы в неравное положение.
PS
O
ФИНАЛОВ
O
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КОРОЛЬ!!!
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Индустрия только выигрывает от МС и ПСЖ
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стоило испанцам не выйти в один из финалов еврокубка - так эти говноеды сразу разнылись.
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не, ну это бан
теперь же АПЛ должна сказать, чтоб Тебас со своей лол лигой пусть идет нахой, ибо терпилы
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Все сказал по делу
(ответить)
Завидуют не иначе
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