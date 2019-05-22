Президент Ла Лиги: "Манчестер Сити" губит футбол"

Хавьер Тебас Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил "Манчестер Сити" в том, что английский гранд "губит футбол", а также призвал отстранить "горожан" от участия в Лиге Чемпионов.

Благодаря деньгам шейха Мансура клуб с "Этихад" превратился в грозную силу — и хотя в Европе "Сити" не может похвастать большими успехами, но на внутренней арене претендует на доминирующее положение.

В данный момент "горожане" ожидают, какое решение примет Судебная палата УЕФА по поводу дела о нарушении правил финансового фейр-плей. И Тебас всячески поддерживает идею о наказании "Сити".

"Если мы открываем доступ к деньгам, которые не генерируются индустрией самостоятельно, а которые приходят от государств, то это уже не спорт. Это уже не индустрия".

"Это больше становится игрушкой — игрушкой в руках государства. А когда это игрушка, дети начинают играть с другими детьми. И это грубит всю систему".

"Именно поэтому клубы вроде ПСЖ и "Манчестер Сити", клубы с кучей денег, могут подвергнуть риску всю индустрию, и УЕФА стоит озаботиться этим".

"Суть этой проблемы в том, что "Манчестер Сити" и ПСЖ вызвали инфляцию в европейском футболе. Теперь все остальные клубы Европы хотят денег, чтобы соперничать с этими парнями".

"Я не знаю, какие санкции будут приняты в отношении "Манчестер Сити", но нет такого наказания, которое бы меня удивило".

"Если учитывать информацию, которая известна публично, то мы должны дисквалифицировать их. Точно так же стоит отстранить от участия в еврокубках и ПСЖ", — цитирует Тебаса Daily Mirror.


Метки Ла Лига, Манчестер Сити, Тебас, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 3347

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Последние комментарии:




  1. lambert757 22.05.2019 09:38 # lambert757
    Полностью его поддерживаю. А ещё и членси дисквалифицировать. Там точно такая же ситуация, всем рулит олигарх

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  2. ganinilyha 22.05.2019 09:31 # ganinilyha
    На самом деле у него горит, что испанские клубы соснули в этом году

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  3. bucha57 22.05.2019 09:28 # bucha57
    Многие особи видимо не понимают, что значит генерируются и кудахчят о том сколько тратит Реал барса МЮ Бавария. Эти клубы зарабатывают деньги сами, тупые вы дебилы. А не мамка им даёт на обеды. Как вам ещё школьникам объяснить???

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  4. alexomck 22.05.2019 09:24 # alexomck
    что даст исключение из ЛЧ Сити, они и так дальше 1/2 пройти не могут. нужно наказать нарушителей, например сослать в Шип на пару сезонов. будет справедливо.

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  5. vitalyn3109 22.05.2019 09:22 # vitalyn3109
    Попахивает МОНОПОЛИЕЙ !!!
    Выходит можно сорить деньгами только Барсе, Реалу, Баварии и МЮ, скупая всех лучших ???
    А по факту, они обосрались от конкуренции.

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  6. gjchancel 22.05.2019 09:15 # gjchancel
    кэ-кэ как все запели :) раньше бабло было только у реала, барсы, мю и баварии )))) с 2005 Чесли задал тренд и показал, что если влить куча денег то можно быстро стать топ-клубом, а сейчас есть МС и ПСЖ + в этом году апл всех нагнула :) так что - чья бы корова мычала )))))

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  7. arhangel777 22.05.2019 09:06 # arhangel777
    Просто ни о чем, Барса с Реалом покупают по 100 млн с лишнем за одного игрока и хоть бы что!

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  8. beatboy 22.05.2019 09:02 # beatboy
    я не болела сити, но хочется просто взять и нассать в рот этому старому нытику, барса мало тратит?

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  9. mrork 22.05.2019 08:51 # mrork
    Легче назвать другого читером, чем себя нубом.
    Как меня задолбали все эти слабаки.

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  10. iceteam 22.05.2019 08:45 # iceteam
    Наверное это болельщик Ливерпуля, лол

    (ответить)

  11. mcfc-fantactic 22.05.2019 08:42 # mcfc-fantactic
    Допиз,дится. Уже готовят для него зиндан, наши Марокканские друзья.

    (ответить)

  12. only--liverpool 22.05.2019 08:34 # only--liverpool
    Все по делу. Если деньги не генерируются, а вливаются это ставит другие клубы в неравное положение.

    PS

    O
    ФИНАЛОВ
    O

    (ответить)

  13. electric 22.05.2019 08:33 # electric
    КОРОЛЬ!!!

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  14. shakur 22.05.2019 08:31 # shakur
    Индустрия только выигрывает от МС и ПСЖ

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  15. farot 22.05.2019 08:15 # farot
    стоило испанцам не выйти в один из финалов еврокубка - так эти говноеды сразу разнылись.

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  16. al-faarabi 22.05.2019 08:05 # al-faarabi
    не, ну это бан
    теперь же АПЛ должна сказать, чтоб Тебас со своей лол лигой пусть идет нахой, ибо терпилы

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  17. martingor 22.05.2019 08:03 # martingor
    Все сказал по делу

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  18. chebrec 22.05.2019 08:00 # chebrec
    Завидуют не иначе

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