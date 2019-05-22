Пулишич не собирается становиться "новым Азаром"
Новичок "Челси" Кристиан Пулишич хочет, чтобы его рассматривали как самостоятельного игрока, а не как замену для Эдена Азара.
Словно предчувствуя вероятный уход Азара и трансферный запрет ФИФА, "синие" еще в январе оформили покупку Пулишича стоимостью 58 миллионов фунтов.
Кристиан доиграл сезон в дортмундской "Боруссии" и сейчас направляется в отпуск, чтобы грядущим летом приступить к тренировкам с командой Маурицио Сарри.
Когда 20-летний американец прибудет в Кобхэм, Эдена здесь может уже не быть, однако Пулишич не собирается становиться "новым Азаром".
"Эден — великолепный игрок, все мы знаем об этом. Если я смогу хотя бы слегка приблизиться к нему, я буду более чем счастлив. Однако я собираюсь быть самостоятельным игроком".
"Я стараюсь не поддаваться давлению снаружи. Я сам подвергаю себя достаточному давлению, чтобы становиться лучше. Так было всегда. Мне легко игнорировать внешнее давление. Я сосредоточен на том, что могу".
"У нас уверенный в себе коллектив игроков. "Ливерпуль" и "Сити" — две отличных команды, которые замечательно провели сезон, но я видел, что "Челси" соперничал с большими командами и делал это хорошо в нынешнем сезоне. Мы хотим обладать победным духом и с самого начала навязать им борьбу", — сообщил Пулишич BBC и The Guardian.
22.05.2019 07:00
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Последние комментарии:
Станет новым ковачичем
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мне одному кажется, что лицом он на роналду похож?
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Надеюсь ЛФК не заключит сделку с найк! Ну как можно было такую конченную форму сделать?!
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Удачи ему в ЛЧ
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А вот и топы обещанные
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