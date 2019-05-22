Пулишич не собирается становиться "новым Азаром"

Кристиан Пулишич Новичок "Челси" Кристиан Пулишич хочет, чтобы его рассматривали как самостоятельного игрока, а не как замену для Эдена Азара.

Словно предчувствуя вероятный уход Азара и трансферный запрет ФИФА, "синие" еще в январе оформили покупку Пулишича стоимостью 58 миллионов фунтов.

Кристиан доиграл сезон в дортмундской "Боруссии" и сейчас направляется в отпуск, чтобы грядущим летом приступить к тренировкам с командой Маурицио Сарри.

Когда 20-летний американец прибудет в Кобхэм, Эдена здесь может уже не быть, однако Пулишич не собирается становиться "новым Азаром".

"Эден — великолепный игрок, все мы знаем об этом. Если я смогу хотя бы слегка приблизиться к нему, я буду более чем счастлив. Однако я собираюсь быть самостоятельным игроком".

"Я стараюсь не поддаваться давлению снаружи. Я сам подвергаю себя достаточному давлению, чтобы становиться лучше. Так было всегда. Мне легко игнорировать внешнее давление. Я сосредоточен на том, что могу".

"У нас уверенный в себе коллектив игроков. "Ливерпуль" и "Сити" — две отличных команды, которые замечательно провели сезон, но я видел, что "Челси" соперничал с большими командами и делал это хорошо в нынешнем сезоне. Мы хотим обладать победным духом и с самого начала навязать им борьбу", — сообщил Пулишич BBC и The Guardian.


Метки Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 22.05.2019 07:45 # mixmaster
    Станет новым ковачичем

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  2. rommkaq1- 22.05.2019 07:24 # rommkaq1-
    мне одному кажется, что лицом он на роналду похож?

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  3. lfc-krr 22.05.2019 07:09 # lfc-krr
    Надеюсь ЛФК не заключит сделку с найк! Ну как можно было такую конченную форму сделать?!

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  4. chelsea-69 22.05.2019 07:05 # chelsea-69
    Удачи ему в ЛЧ

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  5. chebrec 22.05.2019 07:03 # chebrec
    А вот и топы обещанные

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