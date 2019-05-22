"Юнайтед" готовит предложение о покупке Лонгстаффа

"Манчестер Юнайтед" собирается сделать предложение о покупке центрального полузащитника "Ньюкасла" Шона Лонгстаффа в ближайшие 48 часов.

Напомним, накануне стало известно, что "красные дьяволы" согласовали компенсацию за вингера "Суонси" Даниэля Джеймса в размере 15 миллионов фунтов. По слухам, и сам игрок уже договорился об условиях контракта.



Таким образом, теперь клуб с "Олд Траффорд" может переключить свое внимание на следующее имя в списке своих трансферных целей на это межсезонье.



Как сообщает The Telegraph, "Юнайтед" попытается приобрести Лонгстаффа, который за свою профессиональную карьеру пока сыграл только 12 матчей за первую команду "Ньюкасла".



Дебютировав за "сорок" в декабре, в марте 21-летний англичанин получил тяжелую травму колена, которая досрочно завершила его сезон. Однако между этими событиями Шон демонстрировал классный футбол, чем и заинтересовал "дьяволов".