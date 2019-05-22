Капитан Винни
Венсан Компани триумфально завершил карьеру в "Манчестер Сити", став автором гола, который во многом подарил чемпионский титул его команде. Бельгиец, чью карьеру постоянно сопровождали различные травмы, хорошо подготовился к моменту "ухода на пенсию" и открыл для себя новую главу в футбольной жизни, приняв приглашение родного "Андерлехта", впервые за 50 лет оставшегося за бортом еврокубков в Бельгии.
Венсан Компани не просто многолетний капитан "Манчестер Сити", но и один из символов клуба, его трансформации, случившейся за последние десять лет. Все же с тех пор, как у клуба только появились деньги, и до наших дней Компани оставался единственным игроком, прошедшим с "горожанами" весь путь превращения из крепкого середнячка Премьер-Лиги в клуб, впервые выигравший два кряду чемпионских титула после "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса.
В свои 33 года Компани является одним из наиболее уважаемых футболистов Премьер-Лиги, образованным, эрудированным и многоплановым игроком, чей быстрый переход от карьеры игрока к роли тренера не вызывает удивления и не выглядит поспешным. В его доме под коллекцией трофеев находятся биографии Манделы, Ганди и Обамы, история Демократической Республики Конго — страны, которую отец Компани покинул политическим беженцем в 1975 году, а также стоящие рядом биографии сэра Алекса и Серхио Агуэро.
Недавно завершившийся сезон стал 11-м и одновременно последним для Компани в "Манчестер Сити" в качестве игрока, и хоть большую часть чемпионата он уже традиционно восстанавливался после очередной травмы, именно его гол стал во многом решающим в чемпионской гонке "Сити" и "Ливерпуля". Феноменальный дальний удар в матче с "Лестером", который умоляли не делать менеджер и партнеры по команде Венсана, стал жирной точкой в карьере Компани в Манчестере. "Где вы хотите, чтобы установили вашу статую, Венсан?" — этим вопросом начал интервью с Компани Гари Невилл после судьбоносной игры с "Лестером".
Компани уже давно жил одной ногой в Премьер-Лиге, а другой — за ее пределами. В 2017 году он получил бизнес-степень магистра, чем спровоцировал немало шуток в раздевалке "Манчестер Сити". Компани — семейный человек, воспитывающий с женой Карлой, коренной манкунианкой, троих детей. В прошлом году социальные сети сошли с ума от того, как Компани праздновал победу "Сити" в чемпионате, сидя на кремовом диване в гостиной своего тестя, поддерживавшего "Юнайтед". Болельщики были поражены их дружеским соперничеством и скромной обстановкой, не соответствующей привычным футбольным стереотипам. Той ночью Компани также попал в кадр в пабе, произнося речь, которая подошла бы любому парню, выигравшему воскресную лигу: "Если здесь есть дети, пусть они прикроют уши… It’s been a f**king long journey!"
При всем при этом расписание Венсана, включающее в себя тренировки, поездки, матчи и спонсорские обязательства, неумолимо жесткое. Потребовались недели, чтобы удалось выделить время для интервью с журналистом The Guardian.
Компани старается использовать свое влияние, пока оно существует, чтобы сделать жизнь окружающих лучше. К осени он соберет примерно один миллион фунтов стерлингов, чтобы помочь справиться с переизбытком бездомных в Манчестере, пообещав серию мероприятий через свою благотворительную программу Tackle4MCR (номер футболки Компани — четверка). Самым крупным мероприятием будет прощальный матч Компани, назначенный на 11 сентября.
Пугает ли Компани завершение футбольной карьеры? "Я нахожусь в деле, где карьера может оборваться в любой момент. Травмы сопутствовали моей карьере с раннего возраста. Я всегда вынужден был думать о том, что будет, если завтра моя карьера оборвется. У меня было 15 лет, чтобы подготовиться к этому, потому для меня нет ничего сложного в том, чтобы завершить карьеру игрока. Наверное, я самый подготовленный к пенсии футболист мира".
Компани родился в 1986 году в бедной, но образованной семье. Его отец, который в прошлом году был избран первым чернокожим мэром Бельгии в пригороде Брюсселя Ганшорене, угодил в тюрьму, будучи студентом в Демократической Республике Конго — за участие в восстании против диктатора Мабуту. В Брюсселе он получил инженерное образование, когда водил по ночам такси, чтобы прокормить свою молодую семью (у Венсана двое братьев и сестер). Бельгийская мать Венсана Джоселин, умершая от рака в 2008 году, была профсоюзным лидером и работала в государственном агентстве по трудоустройству в Брюсселе.
Компани прекрасно знаком с дискриминацией, с которой сталкиваются дети смешанной расы и научился защищать себя и свои права. В семье Компани говорили дома по-французски, а в школе — по-голландски, а позже Венсан выучил также немецкий и английский языки, так как во многоязычном мультикультурном Брюсселе знание языков — самая ценная валюта на рынке труда. Сейчас Компани свободно говорит также на испанском и итальянском. "Я всем обязан родителям, которые с минуты моего рождения расширяли мой кругозор за пределы нашей крошечной квартиры", — говорит Венсан.
Сталкивались ли его родители с расизмом? "Мой папа не был принят родителями мамы изначально. Моя мама родом из самой сельской деревни, которую только можно представить, и когда она приехала в 70-х, с моим отцом из Африки, для ее родителей это было шоком. Это было невежество, но моего папу все рано или поздно принимали из-за его личности. Сложно было и на тренировках, так как там многие родители детей обзывали нас обезьянами, что почти каждый раз приводило к разборкам с участием моей мамы. Нас учили уметь постоять за себя и быть сильнее".
Компани всегда был с футболом — он присоединился к "Андерлехту", крупнейшему клубу Бельгии, когда ему было шесть лет, и оставался в клубной структуре до 20. "Футбол — это прежде всего способ для моих родителей уберечь меня от влияния улицы", — говорит Венсан. "Это была самая конкурентная среда, которую можно было найти в Брюсселе. Мне нравится все это, но если говорить честно, я не думал о том, чтобы стать профессиональным игроком".
Компани был умен и высоко ценился в школе, но он чувствовал себя недостаточно представленным по своей социальной структуре. "Там было довольно четкое социальное разделение. Родители детей традиционного бельгийского происхождения постоянно влияли на происходящее в общественной жизни класса, тогда как мои родители вынуждены были много работать, чтобы прокормить нас, и не имели абсолютно никакой возможности участвовать в жизни класса".
В 14 лет Компани выгнали из школы — совет сослался на пропуски занятий из-за тренировок, но одновременно и из молодежной сборной Бельгии, где он не сошелся характерами с тренером, пообещавшим, что при нем Компани никогда не будет играть. Венсану не нравилась его манера работы, а ему не нравилось отношение Компани.
"Мои родители всегда восставали против неравенства или несправедливости, если сталкивались с этим. Поэтому вы можете себе представить, что происходило, когда учитель или тренер несправедливо наказывал меня или кого-то из моих друзей — я не мог принять это категорически".
В течении года Компани сделали первую операцию на колене, его родители развелись, а семья столкнулась с перспективой выселения из своего социального городка в неспокойном районе столицы Уккле. Если бы молодой Компани захотел слететь с катушек, это был лучший момент для этого.
"Иногда я был очень близок к тому, чтобы пойти по крайне неправильному пути", — говорит Венсан. "Если бы я хотел продавать наркотики, нужно было буквально спуститься вниз по улице и зайти в какую-то подворотню. Если бы я хотел выглядеть крутым в глазах девчонок, я мог бы присоединиться к одной из банд. И там, и там были люди, которых я хорошо знал — я играл с ними в футбол каждый день".
В возрасте 17 лет, в 2004 году, Венсан стал самым молодым дебютантом в сборной Бельгии, а затем был продан в "Гамбург", став самой дорогой на тот момент продажей "Андерлехта". Два года спустя состоялся его переезд в "Манчестер Сити" за 8 миллионов фунтов.
Компани говорит, что не осознавал своего собственного потенциала, пока ему не исполнилось 16 лет. "Я думал, что если я заработаю 300 фунтов в месяц футболом и получу работу в Tesco, жизнь удалась. Я смогу купить себе маленький дом с садом. Я никогда не чувствовал себя талантливым или благословенным во всем. Большинство вещей, которые кажутся талантом — результат работы".
"Это чушь собачья", — не соглашается с Компани его агент Жак Лихтенштейн. "Такие, как Компани, появляются раз в 50 лет. Он очень быстр для своей фактуры. Это дар от Бога, если вы верите в Бога, или — от его родителей".
Лихтенштейн также рассказал историю о том, как 16-летний Компани отправил восвояси итальянских агентов, которые прибыли на его квартиру с сумкой денег, потому как уже дал обещание работать с Жаком. "На поле есть одно слово, чтобы описать его — Капитан. А за пределами поля он, прежде всего, проявляет верность".
Кроме своей работы в сфере благотворительности в Манчестере, Компани создал футбольную академию в Киншасе, столице ДР Конго, где занимается 1300 детей под руководством 200 волонтеров. "Я никогда не видел футбол просто футболом", — говорит он. "Это игра, которая может менять людей. Футбол дает детям организованность, возможность общаться и сотрудничать. Мы стараемся наделить детей языковыми навыками, потому что в Брюсселе вам нужно два, три, четыре языка, чтобы получить работу. Я видел, как самые жесткие дети веселились и играли в футбол с парнями, которых бы они сделали своей мишенью на улице. Такое может происходить только в футбольной раздевалке".
Многие футболисты, завершая карьеру, находятся на грани обрыва — многие теряют часть заработанных денег, а кто-то вообще разоряется. Компани много думал об этом после того, как потерял 2 миллиона фунтов на двух бельгийских спортбарах, которые обанкротились, и принял решение заниматься своим бизнесом сам, получив для этого все необходимые знания. "Это была необходимость. Если у вас большой доход, то вы не можете сидеть на месте — вас ждет катастрофа. Меня несколько раз обманули, когда я думал, что достаточно умен, и это затронуло мою гордость. Именно потому я пошел учиться".
"10 лет назад я был просто молодым парнем, который воспользовался возможность сыграть в Премьер-Лиге. Я все еще думаю, что у меня есть желание побеждать, но в настоящее время я предпочитаю планирование. Следующее десятилетие для меня будет временем, когда я постараюсь проявить себя за пределами поля — я не буду сидеть на месте".
Как видим, Компани не стал ждать и сразу же откликнулся на призыв родного клуба, оказавшегося в затруднительном положении. Венсана легко представляешь в роли менеджера, но вот будет ли он успешным и как тренер, узнаем вскоре. Не исключено, что он когда-то вернется в "Сити" в другом качестве — все же Манчестер, как город, стал резиденцией его семьи на долгие годы.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
22.05.2019 01:05
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Последние комментарии:
Новости про Компани, а пукан разрывает у хейтеров ЛФК. Ппц ничтожества))
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Великий Компани положил красивейший гол в ворота Лестера и лишил обоссаную портовую бестрофейную колбасную помойку титула. Скриньте.
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Спасибо капитану за всё.
Даже если вы не болеете за Сити, скажите ему просто спасибо за то, что ливерпуль всё ещё бестрофейная помойка
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K for КОРОЛЬ!!!
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целый день про этого ноунейма
уххх сука
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КОРОЛЬ!!!
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