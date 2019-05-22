"Челси" пока не обращался в Спортивный арбитражный суд

Челси "Челси" не спешит обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу трансферного запрета, которым был наказан лондонский клуб ФИФА.

Напомним, в феврале ФИФА запретила "синим" регистрировать новичков в течение двух трансферных окон. Такому наказанию лондонцы подверглись за многократные нарушения правил, регулирующих переходы игроков младше 18 лет.

"Челси" сразу же выразил свое несогласие с этим решением, а затем подал апелляцию, на время рассмотрения которой ФИФА — в отличие от прецедентов с испанскими клубами — отказалась приостановить санкции.

Впрочем, ФИФА оперативно рассмотрела апелляцию "синих" и ранее в этом месяце ответила отказом, оставив свое решение в силе.

Теперь единственная возможность для "Челси" если не отменить, то хотя бы отсрочить наказание заключается в обращении в CAS, однако этого до сих пор не произошло — либо "синие" собирают доказательства своей невиновности, либо решили смириться с санкциями и уже не надеются укрепить состав грядущим летом.

"На момент этого сообщения CAS не получал апелляции "Челси" касательно упомянутой темы", — Sky Sports цитирует заявление CAS.


Метки CAS, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2019 00:05

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  1. lexa-arsenal 22.05.2019 00:30 # lexa-arsenal
    Мб хотят накатать чем можно позже заяву, чтобы отложить наказание на пару трансферных окон?

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  2. chebrec 22.05.2019 00:11 # chebrec
    Быстрее бы уже рожали

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