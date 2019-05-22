"Челси" пока не обращался в Спортивный арбитражный суд

"Челси" не спешит обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу трансферного запрета, которым был наказан лондонский клуб ФИФА.

Напомним, в феврале ФИФА запретила "синим" регистрировать новичков в течение двух трансферных окон. Такому наказанию лондонцы подверглись за многократные нарушения правил, регулирующих переходы игроков младше 18 лет.



"Челси" сразу же выразил свое несогласие с этим решением, а затем подал апелляцию, на время рассмотрения которой ФИФА — в отличие от прецедентов с испанскими клубами — отказалась приостановить санкции.



Впрочем, ФИФА оперативно рассмотрела апелляцию "синих" и ранее в этом месяце ответила отказом, оставив свое решение в силе.



Теперь единственная возможность для "Челси" если не отменить, то хотя бы отсрочить наказание заключается в обращении в CAS, однако этого до сих пор не произошло — либо "синие" собирают доказательства своей невиновности, либо решили смириться с санкциями и уже не надеются укрепить состав грядущим летом.



"На момент этого сообщения CAS не получал апелляции "Челси" касательно упомянутой темы", — Sky Sports цитирует заявление CAS.