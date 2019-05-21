Петр Чех станет спортивным директором "Челси"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех близок к возвращению в "Челси", чтобы стать спортивным директором клуба со "Стэмфорд Бридж".

Как известно, финал Лиги Европы против "Челси" в следующую среду станет последним матчем в игровой карьере 37-летнего Чеха.



Сыграв против "синих" в Баку, затем Петр собирается подписать с ними контракт, чтобы взять на себя часть обязанностей директора лондонского клуба Марины Грановской, сообщает Sky Sports.



С ноября 2017, когда "Стэмфорд Бридж" покинул технический директор Майкл Эменало, Грановской фактически приходится работать за двоих, и помощь ей определенно не помешала бы — особенно со стороны человека, которые обладает такими познаниями в игре и так связан с клубом, как Чех.



Добавим, что ранее в своей карьере Петр провел 11 сезонов в "Челси", выиграв за это время множество трофеев, включая четыре титула Премьер-Лиги и Лигу Чемпионов.