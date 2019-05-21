Трибунал обязал "Челси" выплатить Конте 9 миллионов фунтов
"Челси" придется заплатить 9 миллионов фунтов в качестве компенсации своему бывшему главному тренеру Антонио Конте.
Выиграв титул Премьер-Лиги и Кубок Англии за два года на "Стэмфорд Бридж", прошлым летом Конте освободил свое место Маурицио Сарри.
На протяжении нескольких месяцев, предшествовавших своему увольнению, Конте конфликтовал с руководством клуба и не боялся высказывать свои претензии на публику.
Покинув Лондон, Антонио потребовал, чтобы "синие" полностью выплатили ему стоимость оставшегося года по его контракту, но клуб с этим не согласился.
"Челси" настаивал на том, что Конте причинил ущерб клубу своим поведением в последний год работы, включая нашумевшую историю с нападающим Диего Костой, от услуг которого Антонио отказался по собственной инициативе.
Договориться полюбовно сторонам не удалось, поэтому дело было передано в трибунал, который теперь поставил точку в этом деле. "Челси" надлежит заплатить итальянскому специалисту 9 млн. фунтов.
По информации The Times, "синие" сохраняют право обратиться с апелляцией в Высокий суд, но едва ли будут этим правом пользоваться. Конфликт "Челси" и Конте на этом можно считать исчерпанным.
Таким образом, в эру Романа Абрамовича "Челси" выплатил компенсаций своим бывшим тренерам уже более чем на 90 млн. фунтов.
21.05.2019 22:00
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Последние комментарии:
Все по делу. Надеюсь, в случае увольнения, Сарри тоже вытрясет кругленькую сумму с придурков.
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Бизнес кар
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Походу на пенсов из-за российского следа наезд по всем фронтам.
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Ничёсе Сколари, Вилаш-Боаш и Ди Маттео отхватили! С чего?! Маур после второго пришествия ещё по божески поступил, отказался вроде от большей части.
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победитель по жизни
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Не клуб а параша)
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Придётся продавать азара и почку
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Че там по бизнес кару?
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Конченная помойка.
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Заебись ой как зае6ись ))
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Business car
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Абрамке по хер все равно деньги пизженные
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