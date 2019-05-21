Трибунал обязал "Челси" выплатить Конте 9 миллионов фунтов

"Челси" придется заплатить 9 миллионов фунтов в качестве компенсации своему бывшему главному тренеру Антонио Конте.

Выиграв титул Премьер-Лиги и Кубок Англии за два года на "Стэмфорд Бридж", прошлым летом Конте освободил свое место Маурицио Сарри.



На протяжении нескольких месяцев, предшествовавших своему увольнению, Конте конфликтовал с руководством клуба и не боялся высказывать свои претензии на публику.



Покинув Лондон, Антонио потребовал, чтобы "синие" полностью выплатили ему стоимость оставшегося года по его контракту, но клуб с этим не согласился.



"Челси" настаивал на том, что Конте причинил ущерб клубу своим поведением в последний год работы, включая нашумевшую историю с нападающим Диего Костой, от услуг которого Антонио отказался по собственной инициативе.



Договориться полюбовно сторонам не удалось, поэтому дело было передано в трибунал, который теперь поставил точку в этом деле. "Челси" надлежит заплатить итальянскому специалисту 9 млн. фунтов.



По информации The Times, "синие" сохраняют право обратиться с апелляцией в Высокий суд, но едва ли будут этим правом пользоваться. Конфликт "Челси" и Конте на этом можно считать исчерпанным.



Таким образом, в эру Романа Абрамовича "Челси" выплатил компенсаций своим бывшим тренерам уже более чем на 90 млн. фунтов.



