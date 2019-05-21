Трибунал обязал "Челси" выплатить Конте 9 миллионов фунтов

Антонио Конте "Челси" придется заплатить 9 миллионов фунтов в качестве компенсации своему бывшему главному тренеру Антонио Конте.

Выиграв титул Премьер-Лиги и Кубок Англии за два года на "Стэмфорд Бридж", прошлым летом Конте освободил свое место Маурицио Сарри.

На протяжении нескольких месяцев, предшествовавших своему увольнению, Конте конфликтовал с руководством клуба и не боялся высказывать свои претензии на публику.

Покинув Лондон, Антонио потребовал, чтобы "синие" полностью выплатили ему стоимость оставшегося года по его контракту, но клуб с этим не согласился.

"Челси" настаивал на том, что Конте причинил ущерб клубу своим поведением в последний год работы, включая нашумевшую историю с нападающим Диего Костой, от услуг которого Антонио отказался по собственной инициативе.

Договориться полюбовно сторонам не удалось, поэтому дело было передано в трибунал, который теперь поставил точку в этом деле. "Челси" надлежит заплатить итальянскому специалисту 9 млн. фунтов.

По информации The Times, "синие" сохраняют право обратиться с апелляцией в Высокий суд, но едва ли будут этим правом пользоваться. Конфликт "Челси" и Конте на этом можно считать исчерпанным.

Таким образом, в эру Романа Абрамовича "Челси" выплатил компенсаций своим бывшим тренерам уже более чем на 90 млн. фунтов.

Компенсации Челси тренерам


Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 965

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  1. idel 21.05.2019 22:59 # idel
    Все по делу. Надеюсь, в случае увольнения, Сарри тоже вытрясет кругленькую сумму с придурков.

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  2. xin 21.05.2019 22:50 # xin
    Бизнес кар

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  3. sausage 21.05.2019 22:50 # sausage
    Походу на пенсов из-за российского следа наезд по всем фронтам.

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  4. sausage 21.05.2019 22:46 # sausage
    Ничёсе Сколари, Вилаш-Боаш и Ди Маттео отхватили! С чего?! Маур после второго пришествия ещё по божески поступил, отказался вроде от большей части.

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  5. thegodfather 21.05.2019 22:24 # thegodfather
    победитель по жизни

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  6. vertigo-92 21.05.2019 22:18 # vertigo-92
    Не клуб а параша)

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  7. mixmaster 21.05.2019 22:15 # mixmaster
    Придётся продавать азара и почку

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  8. firmino9 21.05.2019 22:14 # firmino9
    Че там по бизнес кару?

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  9. only--liverpool 21.05.2019 22:12 # only--liverpool
    Конченная помойка.

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  10. slash-lfc 21.05.2019 22:06 # slash-lfc
    Заебись ой как зае6ись ))

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  11. electric 21.05.2019 22:06 # electric
    Business car

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  12. martingor 21.05.2019 22:02 # martingor
    Абрамке по хер все равно деньги пизженные

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