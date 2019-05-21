"Челси" готов отпустить Сарри в "Ювентус", если Маурицио этого хочет

"Челси" готов беспрепятственно отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри, если тот захочет получить работу в "Ювентусе".

В последние недели Сарри неоднократно говорил, что хотел бы остаться в Премьер-Лиге, однако затем случилось неожиданное — "Ювентус" объявил о расставании с Массимилиано Аллегри.



По слухам, "Ювентус" видит Сарри одной из своих приоритетных целей на замену Аллегри, и возможность возглавить сильнейший клуб со своей родины может оказаться для Маурицио слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться.



На "Стэмфорд Бридж" готовы отнестись к этому с пониманием, утверждает The Telegraph. Если клуб из Турина предложит 5 миллионов фунтов в качестве компенсации, "синие" позволят Сарри уйти спустя год после назначения.



По информации издания, "Челси" обеспокоен неважными отношениями Сарри с болельщиками, которые приходят на матчи команды. В случае очередного спада, как уже бывало в нынешнем сезоне, фанаты вновь будут освистывать Маурицио и требовать его увольнения — возможно, до этого лучше не доводить.