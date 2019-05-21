"Челси" готов отпустить Сарри в "Ювентус", если Маурицио этого хочет
"Челси" готов беспрепятственно отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри, если тот захочет получить работу в "Ювентусе".
В последние недели Сарри неоднократно говорил, что хотел бы остаться в Премьер-Лиге, однако затем случилось неожиданное — "Ювентус" объявил о расставании с Массимилиано Аллегри.
По слухам, "Ювентус" видит Сарри одной из своих приоритетных целей на замену Аллегри, и возможность возглавить сильнейший клуб со своей родины может оказаться для Маурицио слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться.
На "Стэмфорд Бридж" готовы отнестись к этому с пониманием, утверждает The Telegraph. Если клуб из Турина предложит 5 миллионов фунтов в качестве компенсации, "синие" позволят Сарри уйти спустя год после назначения.
По информации издания, "Челси" обеспокоен неважными отношениями Сарри с болельщиками, которые приходят на матчи команды. В случае очередного спада, как уже бывало в нынешнем сезоне, фанаты вновь будут освистывать Маурицио и требовать его увольнения — возможно, до этого лучше не доводить.
21.05.2019 21:00
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Последние комментарии:
Юве надоело чемпик, теперь в креатив
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Юве захотели уступить чемпионство Наполи?
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Сарри же не тупой, тут трансферный бан над Челси, а там туринский Ювентус. Выбор очевиден.
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главное, что Челси без Базара
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>фанаты вновь будут освистывать Маурицио и требовать его увольнения
>3-е место в апл
>финал ле
типичные пенсовские обсосы
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Грановскую на кол и дело с концом
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