"Челси" готов отпустить Сарри в "Ювентус", если Маурицио этого хочет

Маурицио Сарри "Челси" готов беспрепятственно отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри, если тот захочет получить работу в "Ювентусе".

В последние недели Сарри неоднократно говорил, что хотел бы остаться в Премьер-Лиге, однако затем случилось неожиданное — "Ювентус" объявил о расставании с Массимилиано Аллегри.

По слухам, "Ювентус" видит Сарри одной из своих приоритетных целей на замену Аллегри, и возможность возглавить сильнейший клуб со своей родины может оказаться для Маурицио слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться.

На "Стэмфорд Бридж" готовы отнестись к этому с пониманием, утверждает The Telegraph. Если клуб из Турина предложит 5 миллионов фунтов в качестве компенсации, "синие" позволят Сарри уйти спустя год после назначения.

По информации издания, "Челси" обеспокоен неважными отношениями Сарри с болельщиками, которые приходят на матчи команды. В случае очередного спада, как уже бывало в нынешнем сезоне, фанаты вновь будут освистывать Маурицио и требовать его увольнения — возможно, до этого лучше не доводить.


Метки Сарри, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 21:00

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  1. gidro-met 21.05.2019 21:24 # gidro-met
    Юве надоело чемпик, теперь в креатив

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  2. farot 21.05.2019 21:16 # farot
    Юве захотели уступить чемпионство Наполи?

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  3. moneymaker 21.05.2019 21:14 # moneymaker
    Сарри же не тупой, тут трансферный бан над Челси, а там туринский Ювентус. Выбор очевиден.

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  4. mancunia-planet 21.05.2019 21:11 # mancunia-planet
    главное, что Челси без Базара

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  5. kos9k 21.05.2019 21:07 # kos9k
    >фанаты вновь будут освистывать Маурицио и требовать его увольнения

    >3-е место в апл
    >финал ле

    типичные пенсовские обсосы

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  6. beatboy 21.05.2019 21:04 # beatboy
    Грановскую на кол и дело с концом

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