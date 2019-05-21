Клубы Премьер-Лиги недополучают огромные деньги с прав на стадионы
Клубы Премьер-Лиги недополучают многие десятки миллионов фунтов с продажи прав на переименование своих стадионов.
В едва завершившемся сезоне только 30 процентов клубов высшего английского дивизиона выступали на стадионах, переименованных под бренд спонсора.
Этими шестью клубами из 20 являлись "Борнмут", "Арсенал", "Брайтон", "Хаддерсфилд", "Лестер" и "Манчестер Сити".
К примеру, в Национальной футбольной лиге (NFL) этот показатель составляет более 80 процентов, сообщает BBC со ссылкой на исследование Duff & Phelps.
Суммарный потенциал спонсорских контрактов подобного рода в Премьер-Лиге составляет 142 млн. фунтов, увеличившись относительно прошлого года на 5 процентов (с 135.5 млн. фунтов). Больше других в этом отношении недополучает "Манчестер Юнайтед", который мог бы зарабатывать 26.75 млн. фунтов за сезон, если бы "Олд Траффорд" получил коммерческое название.
Возможный или фактически заработок с переименования стадионов
Манчестер Юнайтед — 26.75 млн. фунтов
Манчестер Сити — 21.90 млн. фунтов
Тоттенхэм — 17.50 млн. фунтов
Ливерпуль — 16.90 млн. фунтов
Челси — 16.75 млн. фунтов
Арсенал — 16.65 млн. фунтов
Вест Хэм — 5.55 млн. фунтов
Ньюкасл — 3.90 млн. фунтов
Эвертон — 3.30 млн. фунтов
Лестер — 3.20 млн. фунтов
21.05.2019 20:00
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Последние комментарии:
странно что вудворд еще не продал имя олд траффорда, видимо спонсора который все 50 лямов выложит не нашел. потом каждую трибуну будет называть именем спонсора
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"Колбасы Микоян"
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Стадион МЮ "DUREX" норм:)
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Стэнфорд Бридж нельзя переименовывать это история
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история дороже денег
а ситивский унитаз можно хоть как назвать
орнул с вирутальных фанатских баннеров ываываывахывха
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