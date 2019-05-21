Клубы Премьер-Лиги недополучают огромные деньги с прав на стадионы

Клубы Премьер-Лиги недополучают многие десятки миллионов фунтов с продажи прав на переименование своих стадионов.

В едва завершившемся сезоне только 30 процентов клубов высшего английского дивизиона выступали на стадионах, переименованных под бренд спонсора.



Этими шестью клубами из 20 являлись "Борнмут", "Арсенал", "Брайтон", "Хаддерсфилд", "Лестер" и "Манчестер Сити".



К примеру, в Национальной футбольной лиге (NFL) этот показатель составляет более 80 процентов, сообщает BBC со ссылкой на исследование Duff & Phelps.



Суммарный потенциал спонсорских контрактов подобного рода в Премьер-Лиге составляет 142 млн. фунтов, увеличившись относительно прошлого года на 5 процентов (с 135.5 млн. фунтов). Больше других в этом отношении недополучает "Манчестер Юнайтед", который мог бы зарабатывать 26.75 млн. фунтов за сезон, если бы "Олд Траффорд" получил коммерческое название.



Возможный или фактически заработок с переименования стадионов



Манчестер Юнайтед — 26.75 млн. фунтов

Манчестер Сити — 21.90 млн. фунтов

Тоттенхэм — 17.50 млн. фунтов

Ливерпуль — 16.90 млн. фунтов

Челси — 16.75 млн. фунтов

Арсенал — 16.65 млн. фунтов

Вест Хэм — 5.55 млн. фунтов

Ньюкасл — 3.90 млн. фунтов

Эвертон — 3.30 млн. фунтов

Лестер — 3.20 млн. фунтов