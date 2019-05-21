Сульшер готов назначить Погба капитаном "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов предложить полузащитнику Поля Погба капитанскую повязку.
Как известно, "красные дьяволы" решили не продлевать истекающий в конце сезона контракт своего капитана Антонио Валенсии.
На протяжении большей части сезона Валенсию — и как правого защитника, и как капитана — подменял Эшли Янг, которому в июле исполнится 34.
Ожидается, что грядущим летом Сульшер купит нового правого защитника для стартового состава, а это означает, что роль Янга может стать эпизодической. Также это означает, что Оле Гуннару потребуется игрок, который будет регулярно носить повязку.
В качестве такового игрока Сульшер видит Погба, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Норвежский тренер надеется, что дополнительная ответственность поможет 26-летнему французу отбросить сомнения насчет своего будущего.
Согласно слухам, Погба всерьез помышляет о переходе в "Реал", а непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов только усилило это стремление. Сможет ли Сульшер удержать Поля с помощью повязки, покажет время.
21.05.2019 19:00
Просмотров: 694
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Покпа ссыт на срульшера, а тот его кэпом хочет назначить.
(ответить)
Срульшер и ко недалекие. Продать рэша, покбу, де хеа, лукаку - весь леквид прямо в это ТО. Уйдут бесплатно как Эрера же
(ответить)
Ебать он тряпка.
(ответить)
Я хз вообще что они теперь будут делать после того, как Рэшфорду выкатили зп 300к фунтов в неделю. Вроде же история с Санчесом должна была научить.
(ответить)
твоя трянка этому негру и в хер не вперлась мудак сраный
(ответить)
Физрук прогнулся
(ответить)
Погба задумался
(ответить)
Нах пкпу сдался повязка.
Дайте ему свои 700к
Заслужил парень
(ответить)
мдаааааааа
сульшер живет какой то другой реальностью прямиком из 90х. капитанская повязка для погба - это не ответственность, это причина повыебываться
(ответить)
Какой же он бесхарактерный.
(ответить)
да похер ему на повязку то, вот нахера ему это? какаю то ответственность брать, лучше в Реал с Азаром перейти
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий