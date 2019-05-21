Сульшер готов назначить Погба капитаном "Юнайтед"

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов предложить полузащитнику Поля Погба капитанскую повязку.

Как известно, "красные дьяволы" решили не продлевать истекающий в конце сезона контракт своего капитана Антонио Валенсии.

На протяжении большей части сезона Валенсию — и как правого защитника, и как капитана — подменял Эшли Янг, которому в июле исполнится 34.

Ожидается, что грядущим летом Сульшер купит нового правого защитника для стартового состава, а это означает, что роль Янга может стать эпизодической. Также это означает, что Оле Гуннару потребуется игрок, который будет регулярно носить повязку.

В качестве такового игрока Сульшер видит Погба, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Норвежский тренер надеется, что дополнительная ответственность поможет 26-летнему французу отбросить сомнения насчет своего будущего.

Согласно слухам, Погба всерьез помышляет о переходе в "Реал", а непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов только усилило это стремление. Сможет ли Сульшер удержать Поля с помощью повязки, покажет время.


Метки капитаны, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 21.05.2019 19:40 # chelsea88
    Покпа ссыт на срульшера, а тот его кэпом хочет назначить.

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  2. rj1992 21.05.2019 19:34 # rj1992
    Срульшер и ко недалекие. Продать рэша, покбу, де хеа, лукаку - весь леквид прямо в это ТО. Уйдут бесплатно как Эрера же

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  3. slash-lfc 21.05.2019 19:34 # slash-lfc
    Ебать он тряпка.

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  4. lampard78 21.05.2019 19:33 # lampard78
    Я хз вообще что они теперь будут делать после того, как Рэшфорду выкатили зп 300к фунтов в неделю. Вроде же история с Санчесом должна была научить.

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  5. martingor 21.05.2019 19:29 # martingor
    твоя трянка этому негру и в хер не вперлась мудак сраный

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  6. ganinilyha 21.05.2019 19:22 # ganinilyha
    Физрук прогнулся

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  7. chebrec 21.05.2019 19:21 # chebrec
    Погба задумался

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  8. chr1s8rown 21.05.2019 19:20 # chr1s8rown
    Нах пкпу сдался повязка.
    Дайте ему свои 700к
    Заслужил парень

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  9. van-der-slav 21.05.2019 19:07 # van-der-slav
    мдаааааааа
    сульшер живет какой то другой реальностью прямиком из 90х. капитанская повязка для погба - это не ответственность, это причина повыебываться

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  10. gerrard08 21.05.2019 19:05 # gerrard08
    Какой же он бесхарактерный.

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  11. mancunia-planet 21.05.2019 19:03 # mancunia-planet
    да похер ему на повязку то, вот нахера ему это? какаю то ответственность брать, лучше в Реал с Азаром перейти

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