Сульшер готов назначить Погба капитаном "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер готов предложить полузащитнику Поля Погба капитанскую повязку.

Как известно, "красные дьяволы" решили не продлевать истекающий в конце сезона контракт своего капитана Антонио Валенсии.



На протяжении большей части сезона Валенсию — и как правого защитника, и как капитана — подменял Эшли Янг, которому в июле исполнится 34.



Ожидается, что грядущим летом Сульшер купит нового правого защитника для стартового состава, а это означает, что роль Янга может стать эпизодической. Также это означает, что Оле Гуннару потребуется игрок, который будет регулярно носить повязку.



В качестве такового игрока Сульшер видит Погба, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Норвежский тренер надеется, что дополнительная ответственность поможет 26-летнему французу отбросить сомнения насчет своего будущего.



Согласно слухам, Погба всерьез помышляет о переходе в "Реал", а непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов только усилило это стремление. Сможет ли Сульшер удержать Поля с помощью повязки, покажет время.