Премьер-Лига назвала лучший гол в сезоне 2018/19

Премьер-Лига назвала лучший гол сезона 2018/19, присудив награду вингеру "Кристал Пэлас" Андросу Таунсенду за его великолепный дальний удар в ворота "Манчестер Сити".

В декабре "орлы" преподнести настоящую сенсацию, одержав победу 2:3 в гостях у "Сити". То поражение так и осталось для "горожан" их единственным домашним в рамках лиги за весь сезон.



Второй гол "Пэлас" в том матче забил Таунсенд, пробив в касание с 22 метров по отскочившему к нему мячу.



Посчитав голоса болельщиков и оценив мнения панели экспертов, Премьер-Лига посчитала, что Таунсенд больше других достоин награды за лучший гол сезона.



Помимо Андроса, на этот приз также претендовали Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Эден Азар из "Челси", Жан-Мишель Сери из "Фулхэма", Даниэль Старридж из "Ливерпуля", Антони Нокар из "Брайтона", Венсан Компани из "Манчестер Сити".





So hard to choose



You can now VOTE for your 2018/19 @Carling #PL Goal of the Season ➡️ https://t.co/4np3jmr7rE pic.twitter.com/G5QPyGlzyl