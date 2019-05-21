Премьер-Лига назвала лучший гол в сезоне 2018/19

Андрос Таунсенд Премьер-Лига назвала лучший гол сезона 2018/19, присудив награду вингеру "Кристал Пэлас" Андросу Таунсенду за его великолепный дальний удар в ворота "Манчестер Сити".

В декабре "орлы" преподнести настоящую сенсацию, одержав победу 2:3 в гостях у "Сити". То поражение так и осталось для "горожан" их единственным домашним в рамках лиги за весь сезон.

Второй гол "Пэлас" в том матче забил Таунсенд, пробив в касание с 22 метров по отскочившему к нему мячу.

Посчитав голоса болельщиков и оценив мнения панели экспертов, Премьер-Лига посчитала, что Таунсенд больше других достоин награды за лучший гол сезона.

Помимо Андроса, на этот приз также претендовали Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Эден Азар из "Челси", Жан-Мишель Сери из "Фулхэма", Даниэль Старридж из "Ливерпуля", Антони Нокар из "Брайтона", Венсан Компани из "Манчестер Сити".


Метки видео, Кристал Пэлас, Манчестер Сити, награды, Премьер-Лига, Таунсенд

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 18:25

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  1. januzaj00 21.05.2019 19:25 # januzaj00
    КОРОЛИ

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  2. chebrec 21.05.2019 19:20 # chebrec
    Великолепный Азар тоже здесь браво браво браво!!!

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  3. chebrec 21.05.2019 19:18 # chebrec
    Хоть здесь голубков наказали
    Ехехехехехехехе!!!

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  4. arhangel777 21.05.2019 19:18 # arhangel777
    Гол Кэпа посолиднее вышел, да и это был реально чемпионский гол!
    Come on, City!!!

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  5. silva77 21.05.2019 19:01 # silva77
    КОМПАНИ ТОЛЬКО КОМПАНИ ОСТАЛЬНЫЕ ШЛАКИ

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  6. lampard78 21.05.2019 18:40 # lampard78
    Ну и что красивого в дальних ударах на отебись?? Гол Азара обрезали, только заключительную часть показали.. Шюррле норм сыграл, качественно. Остльные - в основном на дурку пуляния. Ну только в этом параде дурок выделяется Компани с призом за "Раз в году и палка стреляет", всё-таки его гол решил чемпионскую гонку.

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  7. red-devil-4ever 21.05.2019 18:32 # red-devil-4ever
    Было бы красиво, если б отдали Компани
    Но у Андроса тоже мегапушка вышла

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  8. slash-lfc 21.05.2019 18:32 # slash-lfc
    Оч красивый гол.

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  9. chelsea88 21.05.2019 18:31 # chelsea88
    Компани красивее и важнее гол забил.

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