Премьер-Лига назвала лучший гол в сезоне 2018/19
Премьер-Лига назвала лучший гол сезона 2018/19, присудив награду вингеру "Кристал Пэлас" Андросу Таунсенду за его великолепный дальний удар в ворота "Манчестер Сити".
В декабре "орлы" преподнести настоящую сенсацию, одержав победу 2:3 в гостях у "Сити". То поражение так и осталось для "горожан" их единственным домашним в рамках лиги за весь сезон.
Второй гол "Пэлас" в том матче забил Таунсенд, пробив в касание с 22 метров по отскочившему к нему мячу.
Посчитав голоса болельщиков и оценив мнения панели экспертов, Премьер-Лига посчитала, что Таунсенд больше других достоин награды за лучший гол сезона.
Помимо Андроса, на этот приз также претендовали Сон Хен Мин из "Тоттенхэма", Эден Азар из "Челси", Жан-Мишель Сери из "Фулхэма", Даниэль Старридж из "Ливерпуля", Антони Нокар из "Брайтона", Венсан Компани из "Манчестер Сити".
So hard to choose— Premier League (@premierleague) 16 мая 2019 г.
You can now VOTE for your 2018/19 @Carling #PL Goal of the Season ➡️ https://t.co/4np3jmr7rE pic.twitter.com/G5QPyGlzyl
21.05.2019 18:25
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Последние комментарии:
КОРОЛИ
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Великолепный Азар тоже здесь браво браво браво!!!
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Хоть здесь голубков наказали
Ехехехехехехехе!!!
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Гол Кэпа посолиднее вышел, да и это был реально чемпионский гол!
Come on, City!!!
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КОМПАНИ ТОЛЬКО КОМПАНИ ОСТАЛЬНЫЕ ШЛАКИ
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Ну и что красивого в дальних ударах на отебись?? Гол Азара обрезали, только заключительную часть показали.. Шюррле норм сыграл, качественно. Остльные - в основном на дурку пуляния. Ну только в этом параде дурок выделяется Компани с призом за "Раз в году и палка стреляет", всё-таки его гол решил чемпионскую гонку.
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Было бы красиво, если б отдали Компани
Но у Андроса тоже мегапушка вышла
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Оч красивый гол.
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Компани красивее и важнее гол забил.
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