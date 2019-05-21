Фирмино возобновил полноценные тренировки

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино вернулся к тренировкам в общей группе и теперь имеет полторы недели, чтобы привести себя в оптимальную форму к финалу Лиги Чемпионов.

Завершив сезон в Премьер-Лиге, наставник "красных" Юрген Клопп увез свою команду на тренировочный сбор в Марбелью — как и год назад перед финалом против "Реала" в Киеве.



На этот сбор поехал и Фирмино, который пропустил четыре из пяти заключительный матчей сезона — появившись на замену в первой полуфинальной встрече против "Барселоны" Роберто только усугубил свое мышечное повреждение.



Однако сейчас 27-летний бразилец уже полностью здоров и готов заниматься без каких-либо ограничений. В ближайшие полторы недели Фирмино постарается доказать Клоппу, что заслуживает места в стартовом составе на финал против "Тоттенхэма" 1 июня.



Добавим, что в Марбелье вместе с командой находится и полузащитник Наби Кейта. Его все еще беспокоят приводящие мышцы бедра, и его появление в финале в Мадриде оценивается как маловероятное.