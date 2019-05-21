Обамеянг хочет стать легендой "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой своего клуба.

За полтора года в качестве "канонира" Обамеянг забил 41 гол в 64 матчах с учетом всех соревнований, а в едва завершившемся сезоне Премьер-Лиги стал одним из трех обладателей "Золотой бутсы".

29-летний габонец демонстрирует даже более высокую результативность, что Тьерри Анри — легенда "Арсенала" и его лучший бомбардир всех времен. Теперь Пьер-Эмерик тоже хочет получить легендарный статус.

"Отправиться в "Арсенал" и проявить себя здесь — это было большим вызовом для меня. Теперь я хочу, чтобы мое имя стал легендарным здесь", — сообщил Обамеянг RMC Sport.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 17:00

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  1. moneymaker 21.05.2019 17:19 # moneymaker
    Берешь ЛЧ и вся команда станет легендарной.

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  2. twixels 21.05.2019 17:07 # twixels
    Заявочка!

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  3. xin 21.05.2019 17:05 # xin
    Новый Анри)

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