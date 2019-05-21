Обамеянг хочет стать легендой "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой своего клуба.

За полтора года в качестве "канонира" Обамеянг забил 41 гол в 64 матчах с учетом всех соревнований, а в едва завершившемся сезоне Премьер-Лиги стал одним из трех обладателей "Золотой бутсы".



29-летний габонец демонстрирует даже более высокую результативность, что Тьерри Анри — легенда "Арсенала" и его лучший бомбардир всех времен. Теперь Пьер-Эмерик тоже хочет получить легендарный статус.



"Отправиться в "Арсенал" и проявить себя здесь — это было большим вызовом для меня. Теперь я хочу, чтобы мое имя стал легендарным здесь", — сообщил Обамеянг RMC Sport.