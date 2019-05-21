Кузен Почеттино уверен, что Маурисио заинтересован в работе с "Ювентусом"

Кузен главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его родственник заинтересован в работе с "Ювентусом".

В данный момент "Ювентус" находится в поисках нового рулевого после решения попрощаться с Массимилиано Аллегри.



Почеттино, у которого есть итальянские корни, называется одним из фаворитов на эту вакансию, и кузен Маурисио Даниэле считает, что "шпоры" вполне могут лишиться своего главного тренера.



"Думаю, назначение Маурисио в Турине выглядит вполне реалистичным, потому что Маурисио — это тот тренер, который умеет работать хорошо, и выход "Тоттенхэма" в финал Лиги Чемпионов является ярким примером".



"Все мы знаем, что цель "Ювентуса" — это Лига Чемпионов, и мой кузен обладает всеми необходимыми качествами, чтобы тренировать этот клуб".



"Маурисио показал, что он обладает правильным опытом, чтобы преуспеть в Европе. В "Тоттенхэме" ему удалось выковать настоящую команду из отдельных игроков, которые были не очень-то хорошо известны".



"Каждый в нашей семье хотел бы увидеть его в "Ювентусе". Его определенно привлекает Италия. Он говорил нам, что хотел бы приехать сюда и отыскать своих предков".



"У него есть это желание, но я не знаю, удастся ли "Ювентусу" уговорить его. Очевидно, что решение за ним. Если он даст согласие "Ювентусу", мы примем его с распростертыми объятиями", — сообщил Даниэле Tutto Juve.