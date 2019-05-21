"Челси" подтвердил продление контракта с Жиру

"Челси" официально подтвердил, что нападающий Оливье Жиру продлил свой контракт на 12 месяцев — до конца сезона 2019/20.

После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Жиру забил 17 голов в 62 матчах. Сперва Оливье навязал конкуренцию Альваро Морате, а затем пытался отобрать игровые минуты у Гонсало Игуаина, любимчика главного тренера Маурицио Сарри.



По всей видимости, теперь Игуаин вернется в "Ювентус", а Мората продлит свою аренду в "Атлетико", поэтому у 32-летнего Жиру могут появиться шансы закрепиться в качестве основного нападающего команды.



Добавим, что в этом сезоне Жиру забил 10 голов в рамках Лиги Европы и помог "синим" достичь финала. А прошлым летом Оливье стал чемпионом Мира в составе сборной Франции.