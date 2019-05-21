"Челси" подтвердил продление контракта с Жиру

Оливье Жиру "Челси" официально подтвердил, что нападающий Оливье Жиру продлил свой контракт на 12 месяцев — до конца сезона 2019/20.

После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Жиру забил 17 голов в 62 матчах. Сперва Оливье навязал конкуренцию Альваро Морате, а затем пытался отобрать игровые минуты у Гонсало Игуаина, любимчика главного тренера Маурицио Сарри.

По всей видимости, теперь Игуаин вернется в "Ювентус", а Мората продлит свою аренду в "Атлетико", поэтому у 32-летнего Жиру могут появиться шансы закрепиться в качестве основного нападающего команды.

Добавим, что в этом сезоне Жиру забил 10 голов в рамках Лиги Европы и помог "синим" достичь финала. А прошлым летом Оливье стал чемпионом Мира в составе сборной Франции.


Метки Жиру, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 14:25

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 21.05.2019 15:57 # mixmaster
    Вот здесь он показывает диаметр ачеллы юльки88
    https://twitter.com/_OlivierGiroud_/status/1130797735760863232?s=19

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  2. lfcynwa 21.05.2019 15:35 # lfcynwa
    адеватное решение руководства Челси. Скриньте

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