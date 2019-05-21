"Челси" подтвердил продление контракта с Жиру
"Челси" официально подтвердил, что нападающий Оливье Жиру продлил свой контракт на 12 месяцев — до конца сезона 2019/20.
После своего перехода из "Арсенала" в январе 2018 Жиру забил 17 голов в 62 матчах. Сперва Оливье навязал конкуренцию Альваро Морате, а затем пытался отобрать игровые минуты у Гонсало Игуаина, любимчика главного тренера Маурицио Сарри.
По всей видимости, теперь Игуаин вернется в "Ювентус", а Мората продлит свою аренду в "Атлетико", поэтому у 32-летнего Жиру могут появиться шансы закрепиться в качестве основного нападающего команды.
Добавим, что в этом сезоне Жиру забил 10 голов в рамках Лиги Европы и помог "синим" достичь финала. А прошлым летом Оливье стал чемпионом Мира в составе сборной Франции.
21.05.2019 14:25
Просмотров: 517
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вот здесь он показывает диаметр ачеллы юльки88
https://twitter.com/_OlivierGiroud_/status/1130797735760863232?s=19
(ответить)
адеватное решение руководства Челси. Скриньте
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий