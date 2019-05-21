Лэмпард хочет пригласить Кэхилла в "Дерби"
Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард хочет подписать защитника "Челси" Гари Кэхилла.
Напомним, после семи лет выступлений на "Стэмфорд Бридж" Кэхилл становится свободным агентом. Гари лично подтвердил свой уход из клуба, в пух и прах раскритиковав наставника лондонцев Маурицио Сарри в начале мая.
Естественно, такой опытный игрок, да и еще доступный безо всякой компенсации, не будет испытывать недостатка в предложениях, однако Лэмпард надеется, что руководство его клуба выделит средства на контракт для Кэхилла.
Правда, "бараны" смогут предложить хорошие условия 33-летнему англичанину, только если выйдут в Премьер-Лигу. Теперь это зависит от исхода их матча против "Астон Виллы" в финале плей-офф Чемпионшипа в следующий понедельник.
Daily Mirror добавляет, что зарабатывающий 75 тысяч фунтов в неделю Кэхилл также интересен "Вест Хэму", "Саутгемптону" и "Шеффилд Юнайтед".
21.05.2019 14:00
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Последние комментарии:
Вот хорошо когда чел не испорчен высокой зарплатой! То можно куда хочешь пристроит. Не то что МАНЧЕСТЕРЫ потом избавится немогут.
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Ахахахахахахаха а шо это за футболка у Лэмпарда?
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