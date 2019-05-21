Лэмпард хочет пригласить Кэхилла в "Дерби"

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард хочет подписать защитника "Челси" Гари Кэхилла.

Напомним, после семи лет выступлений на "Стэмфорд Бридж" Кэхилл становится свободным агентом. Гари лично подтвердил свой уход из клуба, в пух и прах раскритиковав наставника лондонцев Маурицио Сарри в начале мая.



Естественно, такой опытный игрок, да и еще доступный безо всякой компенсации, не будет испытывать недостатка в предложениях, однако Лэмпард надеется, что руководство его клуба выделит средства на контракт для Кэхилла.



Правда, "бараны" смогут предложить хорошие условия 33-летнему англичанину, только если выйдут в Премьер-Лигу. Теперь это зависит от исхода их матча против "Астон Виллы" в финале плей-офф Чемпионшипа в следующий понедельник.



Daily Mirror добавляет, что зарабатывающий 75 тысяч фунтов в неделю Кэхилл также интересен "Вест Хэму", "Саутгемптону" и "Шеффилд Юнайтед".