Лэмпард хочет пригласить Кэхилла в "Дерби"

Фрэнк Лэмпард и Гари Кэхилл Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард хочет подписать защитника "Челси" Гари Кэхилла.

Напомним, после семи лет выступлений на "Стэмфорд Бридж" Кэхилл становится свободным агентом. Гари лично подтвердил свой уход из клуба, в пух и прах раскритиковав наставника лондонцев Маурицио Сарри в начале мая.

Естественно, такой опытный игрок, да и еще доступный безо всякой компенсации, не будет испытывать недостатка в предложениях, однако Лэмпард надеется, что руководство его клуба выделит средства на контракт для Кэхилла.

Правда, "бараны" смогут предложить хорошие условия 33-летнему англичанину, только если выйдут в Премьер-Лигу. Теперь это зависит от исхода их матча против "Астон Виллы" в финале плей-офф Чемпионшипа в следующий понедельник.

Daily Mirror добавляет, что зарабатывающий 75 тысяч фунтов в неделю Кэхилл также интересен "Вест Хэму", "Саутгемптону" и "Шеффилд Юнайтед".


Метки Дерби, Кэхилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 14:00

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  1. chelsiukpro 21.05.2019 14:09 # chelsiukpro
    Вот хорошо когда чел не испорчен высокой зарплатой! То можно куда хочешь пристроит. Не то что МАНЧЕСТЕРЫ потом избавится немогут.

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  2. chebrec 21.05.2019 14:02 # chebrec
    Ахахахахахахаха а шо это за футболка у Лэмпарда?

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