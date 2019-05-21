Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы

"Арсенал" официально объявил, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку, столице Азербайджана, 29 мая.

Ранее в своей карьере, в том числе в этом розыгрыше европейского турнира, игрок сборной Армении был лишен возможности приехать в Азербайджан из-за известного территориального конфликта двух государств.



И хотя на сей раз УЕФА и власти Азербайджана предоставили экс-игроку "Манчестер Юнайтед" и дортмундской "Боруссии" гарантии относительно беспрепятственного въезда в страну и безопасного пребывания, "канониры" сочли эти гарантии недостаточными.



"Мы тщательно изучили все возможные варианты, чтобы Мики мог отправиться с командой на финал, но после переговоров с Мики и его семьей мы приняли коллективное решение, что он не поедет с нами", — гласит заявление лондонского клуба.



Добавим, что это будет ощутимая потеря для команды Унаи Эмери. В этом розыгрыше Лиги Европы 30-летний армянин провел на поле больше минут, чем любой другой полевой игрок "Арсенала".