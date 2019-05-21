Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы
"Арсенал" официально объявил, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку, столице Азербайджана, 29 мая.
Ранее в своей карьере, в том числе в этом розыгрыше европейского турнира, игрок сборной Армении был лишен возможности приехать в Азербайджан из-за известного территориального конфликта двух государств.
И хотя на сей раз УЕФА и власти Азербайджана предоставили экс-игроку "Манчестер Юнайтед" и дортмундской "Боруссии" гарантии относительно беспрепятственного въезда в страну и безопасного пребывания, "канониры" сочли эти гарантии недостаточными.
"Мы тщательно изучили все возможные варианты, чтобы Мики мог отправиться с командой на финал, но после переговоров с Мики и его семьей мы приняли коллективное решение, что он не поедет с нами", — гласит заявление лондонского клуба.
Добавим, что это будет ощутимая потеря для команды Унаи Эмери. В этом розыгрыше Лиги Европы 30-летний армянин провел на поле больше минут, чем любой другой полевой игрок "Арсенала".
21.05.2019 13:55
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Последние комментарии:
Уефашники пидарасы, считай из-за них слили финал
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Обоссаный арбузник обоссался и остался.
Азербайджан ничего не потеряет а только выиграет, не будет вони от этой обезьяны, как жалко что турки не закончили своё славное дело!
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Абсолютный пиздец. Ебаное шестьнольси даже тут отскочило.
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Очканул ахахах)))
Пздц он очконир
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Зассал арбузник
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Ну и далбаеб, ниче ему азери не сделали бы
Арсенал тоже тупицы
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Около Траффорда после 0-2 от Кардифа
Фанаты:
-Стыдно Вам бл*дь! На метро едьте пид*ры!
-Перейра езжай домой в Бразилию, фу фу!
-Погба пиз*уй от сюда бл*ть в среал!
-Позор вам!
-Оле иди сюда бл*ть!
-Что за ху*ню мы смотрели сегодня!
-Почему у нас играют Перейра и Джонс?
Оле:-Мужики, Кулибали и Санчо к нам не поедут.
Фанаты:-Контракты хорошие наши пид*ры хотят...
Оле:-Мужики согласен , полностью! (уходит)
Фанаты:-Верим Оле, верим!(хлопают)
Оле: - спасибо ребят(грустный)
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Спасибо азерам за это.
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Ахахахахахах
но пенсам это не поможет
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Вот это поворот неожиданно!!!
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