Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы

Генрих Мхитарян "Арсенал" официально объявил, что армянский полузащитник Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку, столице Азербайджана, 29 мая.

Ранее в своей карьере, в том числе в этом розыгрыше европейского турнира, игрок сборной Армении был лишен возможности приехать в Азербайджан из-за известного территориального конфликта двух государств.

И хотя на сей раз УЕФА и власти Азербайджана предоставили экс-игроку "Манчестер Юнайтед" и дортмундской "Боруссии" гарантии относительно беспрепятственного въезда в страну и безопасного пребывания, "канониры" сочли эти гарантии недостаточными.

"Мы тщательно изучили все возможные варианты, чтобы Мики мог отправиться с командой на финал, но после переговоров с Мики и его семьей мы приняли коллективное решение, что он не поедет с нами", — гласит заявление лондонского клуба.

Добавим, что это будет ощутимая потеря для команды Унаи Эмери. В этом розыгрыше Лиги Европы 30-летний армянин провел на поле больше минут, чем любой другой полевой игрок "Арсенала".


Метки Арсенал, Лига Европы, Мхитарян, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 13:55

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Последние комментарии:




  1. reams 21.05.2019 14:24 # reams
    Уефашники пидарасы, считай из-за них слили финал

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  2. mancityman 21.05.2019 14:17 # mancityman
    Обоссаный арбузник обоссался и остался.
    Азербайджан ничего не потеряет а только выиграет, не будет вони от этой обезьяны, как жалко что турки не закончили своё славное дело!

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  3. slash-lfc 21.05.2019 14:17 # slash-lfc
    Абсолютный пиздец. Ебаное шестьнольси даже тут отскочило.

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  4. chelsea88 21.05.2019 14:09 # chelsea88
    Очканул ахахах)))
    Пздц он очконир

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  5. mata05 21.05.2019 14:09 # mata05
    Зассал арбузник

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  6. mancunia-planet 21.05.2019 14:07 # mancunia-planet
    Ну и далбаеб, ниче ему азери не сделали бы
    Арсенал тоже тупицы

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  7. rj1992 21.05.2019 14:03 # rj1992
    Около Траффорда после 0-2 от Кардифа

    Фанаты:
    -Стыдно Вам бл*дь! На метро едьте пид*ры!
    -Перейра езжай домой в Бразилию, фу фу!
    -Погба пиз*уй от сюда бл*ть в среал!
    -Позор вам!
    -Оле иди сюда бл*ть!
    -Что за ху*ню мы смотрели сегодня!
    -Почему у нас играют Перейра и Джонс?

    Оле:-Мужики, Кулибали и Санчо к нам не поедут.

    Фанаты:-Контракты хорошие наши пид*ры хотят...

    Оле:-Мужики согласен , полностью! (уходит)

    Фанаты:-Верим Оле, верим!(хлопают)

    Оле: - спасибо ребят(грустный)

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  8. brown-ale 21.05.2019 14:01 # brown-ale
    Спасибо азерам за это.

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  9. meshuggah 21.05.2019 14:01 # meshuggah
    Ахахахахахах
    но пенсам это не поможет

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  10. chebrec 21.05.2019 14:01 # chebrec
    Вот это поворот неожиданно!!!

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