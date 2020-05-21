"Наполи" сообщил "Юнайтед", что не продаст Кулибали

Калиду Кулибали "Наполи" сообщил "Манчестер Юнайтед", что не продаст защитника Калиду Кулибали — даже за 130 миллионов фунтов.

На днях в итальянской прессе появились слухи, что клуб с "Олд Траффорд" предложил "Наполи" 95 млн. фунтов за Кулибали и получил отказ.

Daily Mirror стало известно, что два клуба действительно наладили контакт, однако до предложений дело не дошло — "Наполи" дал четко понять, что 27-летний сенгалец не продается ни за какие деньги.

И хотя контракт Кулибали предусматривает отступные в 130 млн. фунтов, в Неаполе уверены, что без Лиги Чемпионов и со всеми своими проблемами "красным дьяволам" не удастся вскружить голову африканцу.

Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Карло Анчелотти считают Кулибали ключевой фигурой для будущего "Наполи", надеясь с помощью Калиду побороться за титул Серии А в следующем сезоне.


Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2019 13:00

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  1. rj1992 21.05.2019 14:03 # rj1992
    Около Траффорда после 0-2 от Кардифа

    Фанаты:
    -Стыдно Вам бл*дь! На метро едьте пид*ры!
    -Перейра езжай домой в Бразилию, фу фу!
    -Погба пиз*уй от сюда бл*ть в среал!
    -Позор вам!
    -Оле иди сюда бл*ть!
    -Что за ху*ню мы смотрели сегодня!
    -Почему у нас играют Перейра и Джонс?

    Оле:-Мужики, Кулибали и Санчо к нам не поедут.

    Фанаты:-Контракты хорошие наши пид*ры хотят...

    Оле:-Мужики согласен , полностью! (уходит)

    Фанаты:-Верим Оле, верим!(хлопают)

    Оле: - спасибо ребят(грустный)

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  2. botan1k 21.05.2019 14:02 # botan1k
    Верим бро! Только Оле, только философия 99

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  3. chebrec 21.05.2019 13:24 # chebrec
    Кулибали Рюдигер норм центр

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  4. botan1k 21.05.2019 13:08 # botan1k
    АХахха, даже за 130 лямов (это два Ван Дика) не могут купить африканца-привозилу. Это уровень ЧШ ребята.

    Красиво пись-пись на Муму

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  5. meshuggah 21.05.2019 13:07 # meshuggah
    помойка уже даже деньгами не может заманить, ну что за лохи

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