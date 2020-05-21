"Наполи" сообщил "Юнайтед", что не продаст Кулибали
"Наполи" сообщил "Манчестер Юнайтед", что не продаст защитника Калиду Кулибали — даже за 130 миллионов фунтов.
На днях в итальянской прессе появились слухи, что клуб с "Олд Траффорд" предложил "Наполи" 95 млн. фунтов за Кулибали и получил отказ.
Daily Mirror стало известно, что два клуба действительно наладили контакт, однако до предложений дело не дошло — "Наполи" дал четко понять, что 27-летний сенгалец не продается ни за какие деньги.
И хотя контракт Кулибали предусматривает отступные в 130 млн. фунтов, в Неаполе уверены, что без Лиги Чемпионов и со всеми своими проблемами "красным дьяволам" не удастся вскружить голову африканцу.
Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Карло Анчелотти считают Кулибали ключевой фигурой для будущего "Наполи", надеясь с помощью Калиду побороться за титул Серии А в следующем сезоне.
21.05.2019 13:00
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Последние комментарии:
Около Траффорда после 0-2 от Кардифа
Фанаты:
-Стыдно Вам бл*дь! На метро едьте пид*ры!
-Перейра езжай домой в Бразилию, фу фу!
-Погба пиз*уй от сюда бл*ть в среал!
-Позор вам!
-Оле иди сюда бл*ть!
-Что за ху*ню мы смотрели сегодня!
-Почему у нас играют Перейра и Джонс?
Оле:-Мужики, Кулибали и Санчо к нам не поедут.
Фанаты:-Контракты хорошие наши пид*ры хотят...
Оле:-Мужики согласен , полностью! (уходит)
Фанаты:-Верим Оле, верим!(хлопают)
Оле: - спасибо ребят(грустный)
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Верим бро! Только Оле, только философия 99
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Кулибали Рюдигер норм центр
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АХахха, даже за 130 лямов (это два Ван Дика) не могут купить африканца-привозилу. Это уровень ЧШ ребята.
Красиво пись-пись на Муму
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помойка уже даже деньгами не может заманить, ну что за лохи
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