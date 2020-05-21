"Наполи" сообщил "Юнайтед", что не продаст Кулибали

"Наполи" сообщил "Манчестер Юнайтед", что не продаст защитника Калиду Кулибали — даже за 130 миллионов фунтов.

На днях в итальянской прессе появились слухи, что клуб с "Олд Траффорд" предложил "Наполи" 95 млн. фунтов за Кулибали и получил отказ.



Daily Mirror стало известно, что два клуба действительно наладили контакт, однако до предложений дело не дошло — "Наполи" дал четко понять, что 27-летний сенгалец не продается ни за какие деньги.



И хотя контракт Кулибали предусматривает отступные в 130 млн. фунтов, в Неаполе уверены, что без Лиги Чемпионов и со всеми своими проблемами "красным дьяволам" не удастся вскружить голову африканцу.



Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Карло Анчелотти считают Кулибали ключевой фигурой для будущего "Наполи", надеясь с помощью Калиду побороться за титул Серии А в следующем сезоне.